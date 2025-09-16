◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ３―０巨人（１５日・横浜）

ついに、８月２日以来４４日ぶりの２位浮上だ。３点リードの９回２死一、三塁。ＤｅＮＡのアンソニー・ケイ投手（３０）がオコエを１５２キロの直球で二ゴロに打ち取ると両手を突き上げ、笑顔でグラブをたたいた。６安打無失点、１２６球で来日２年目で初完封となる９勝目。お立ち台で「チームでもぎ取った勝利。守備と攻撃に助けられて勝ちきることができた」と感謝した。

思い出の人に投げ勝った。ブルージェイズ在籍時の１９年９月１３日（現地時間）、メジャー昇格後、本拠地初登板で投げ合ったのがヤンキースの田中将だった。両者勝敗がつかなかったものの、６年の時を経て日本で再戦。白星をつかんだヤンキースファンの背番号６９は「本当に楽しかった。時を経てまた日本で投げ合う瞬間は格別でした」。１５０キロ中盤の直球にカットボール、ツーシームを織り交ぜ来日最多の１１Ｋ。球団の助っ人で巨人相手の完封＆２ケタＫは初。快投で成長した姿を見せつけた。

本拠地ＣＳ開催も見えてきた。順位は入れ替わったが巨人とはＣＳで再び相まみえる可能性も高い。ケイは同戦で今季５試合、２勝１敗、防御率２・１２。この日の投球で嫌なイメージを与えたはずだ。三浦監督は「優勝がなくなった時点でそこ（２位）を目指してきた。順位が変わったからといって、まだ終わったわけじゃない。決まったわけでもない。変わらずにやっていきたい」。勝ってかぶとの緒を締めたＤｅＮＡが２位死守に全てをかける。（太田 和樹）