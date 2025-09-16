プロボクシングＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝が、世界４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が待つスーパーバンタム級転向に向けて練習を本格化させる。１５日、スポーツ報知の取材に答えたもので、中谷は「自分の距離感を見つめ直しています」と話した。

規定体重が１・８キロ増えることで、パワーアップする相手に負けない力を発揮できる『間合い』を探っている。「体重はスムーズに増えている。スピードを保ったまま、増えた分をどう動かすか」が重要だという。

中谷は１４日、井上のアフマダリエフ戦を視察。「尚弥選手はパンチを効果的に出すポジショニングを、自ら組み立てていた」と分析。同時に「色んなパンチのタイミングを見ることができて参考になった」と“収穫”を口にした。

バンタム級のベルトは返上し、今後は階級を上げて世界４階級制覇を狙う。次戦は井上と同じ１２月のサウジアラビア興行参戦が有力で、井上の練習相手をつとめた経験を持つＷＢＣ８位セバスチャン・エルナンデス（２４）＝メキシコ＝も対戦相手候補の１人だという。秋に米ロサンゼルスに渡り、ルディ・エルナンデス・トレーナーらと新階級での戦術構築を詰めていく。（谷口 隆俊）