9月16日（火）の『相席食堂』で、三重県津市を訪れたのは蛙亭の中野周平。

©ABCテレビ

街中を散策すると、これからお祭りに行くという子供たちと遭遇する。年に一度の「ざるやぶり」という神事が行われるという。祭りの青年団に話を聞くと、大勢の裸の男たちが大きなザルを奪い合い、ひきちぎる裸祭りだと判明。祭りの由来を聞くが、彼らの話がどうも腑に落ちない様子の中野は参加を渋る。

©ABCテレビ

鰻屋さんに入ると、祭りの経験者で、しかもザルの破片を取ったという男性と相席。聞けば、かなり激しい祭りだが、「ザルを取ると、その一年は幸せになれるといわれている」という。実際に取ったザルの破片を見せてもらい、「結婚して、仕事も良いことがあった」と聞いた中野。ザルの破片を見せてもらったお礼に渡したのは…！？

©ABCテレビ

もっと「ざるやぶり」神事について知りたいと、祭り会場の八雲神社へ。多くの関係者から話を聞き、神事の全貌を理解した中野は、ようやく参加を決断する！

いよいよ神事が始まると、何十人ものふんどし姿の男衆が「ワッショイ！」と声を上げながら、激しく押し合う。しかし、なかなかザルが出てこない。千鳥もしびれを切らしたそのとき、ザルが発動！すると、これまで以上に激しく、荒々しくなる男たち！もまれまくる中野は無事なのか？そして、ザルを手にすることができるのか！？

©ABCテレビ

この日は他にも、神田愛花が佐賀県佐賀市へ。樹齢およそ2200年の御神木からパワーをもらい、有明海の干潟に生息するシオマネキの手づかみ漁に挑戦する！

©ABCテレビ

MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。16日（火）は、よる11時10分放送。TVerでも無料配信。