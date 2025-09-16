NHK連続テレビ小説『あんぱん』も終盤に差し掛かっているが、思い返せば一番驚かされたのはやっぱり冒頭の老いの描写だ。初回放送で、今田美桜と北村匠海が50代の夫婦として登場したインパクトは今も鮮明に残っている。まだ20代の二人が特殊メイクと演技でぐっと年を重ねた姿をまとったのを見て、「本当に同じ俳優なのだろうか」と声が出そうになった。シミや肌の質感まで細かく作り込まれていて、ただの“老け顔”とは全然違う。そこに息づいていたのは確かに人生を歩んできた人物で、朝ドラの表現がここまできたのかと心底感心させられた。

参考：『あんぱん』登美子、羽多子、千代子らが担った役割 アンパンマンは“親の愛”の結晶に

長い時間を描く朝ドラだからこそ、登場人物の老いをどう映すかは作品の核に直結する。視聴者は毎日の放送を通して、その人物と一緒に歩んでいる感覚を抱くからだ。だからこそ、姿や声、所作ににじむ変化が少しでも嘘っぽく映れば一気に興が冷めてしまうし、逆にリアルに表現されれば物語への没入感は何倍にも高まる。そのため、朝ドラではこれまでも老いをどう描くかをめぐって、いろんな工夫が重ねられてきた。若い俳優に思いきったメイクをして“老け顔”を作り出したこともあれば、老年期は別の俳優にバトンタッチする形が取られたこともある。そうした歴史の中で、『あんぱん』が選んだのは、いきなり冒頭から老いを見せるという大胆な方法だった。それは決して話題づくりにとどまらず、物語全体を貫く必然的な選択だったように思う。

特殊メイクといっても、その工程は思った以上に複雑だ。一般的な例を挙げると、まず俳優の顔型を石膏で取り、そこに粘土を盛って頬や顎のたるみをつくり、目元や額にシワを刻んでいく。首のシワまで表現することで、ようやく全体が自然に見えてくるのだ。その原型からシリコンの人工皮膚を作り、顔に貼り付けて境目が分からないように着色を重ねるというものだ。

思い返せば朝ドラの老けメイクは、極端すぎて“学芸会”のようだと笑われた時代もあった。その後、1983年の『おしん』で老年期を乙羽信子に託すという方法が話題となり、以降は作品ごとにいろいろな工夫がされてきた。近年は『エール』や『らんまん』のように、主演が晩年まで演じ切るケースも増えている。『あんぱん』の挑戦を支えたのは、脚本の中園ミホと演出の柳川強という、かつて『花子とアン』でも老けメイクを冒頭に導入した名コンビ。10年を経て、技術も表現もさらに深まり、肌の質感やシミまで精巧に再現された。単なるメイクの進歩にとどまらず、人生をまるごと描く物語であることを冒頭から強く伝えるための必然だったのだ。

■今田美桜と北村匠海、“歳月を共に歩んだ夫婦”の説得力 だが、『あんぱん』の老い描写がここまで説得力を持ったのは、メイクだけの力ではないことは指摘しておきたい。そこに俳優たちの演技が重なったからこそ生まれたものだった。北村は50代の背筋や手指の状態を考えて臨んだと語っていたが（※）、ほんの少し丸まった姿勢や、指先の動き、歩くときのわずかな重さといった所作の積み重ねが、単なる特殊メイクを超えて時間の重みを感じさせていた。特に声のトーンや息遣いの変化は顕著で、若さを残した声質を押し殺すように低く抑えることで、長年の疲れや人生の重厚さを巧みににじませていたように思う。

なかでも印象深いのは第1話の冒頭だ。徹夜で漫画を描き続ける嵩の後ろ姿に朝の光が差し込み、のぶの「おはよう」に応えて見せたはにかんだ笑顔。その表情には嬉しさや照れ、安心感が同時ににじんでいて、夫婦として歩んできた年月が一瞬で伝わってきた。眉や口元のわずかな動きで複数の感情を同居させる北村の表現力はお見事だった。

あの場面に胸を熱くした人が多かったのは、リアルな老け顔に人物の温かみを感じたからにほかならないだろう。今田もまた、年齢を重ねた雰囲気を漂わせながら、のぶの持つ明るさや可愛らしさを演技に残していた。柔らかい声色や目線の送り方に、若い頃から変わらない芯の強さと相手を包み込む温かさが感じられたのだ。老いを背負いながらも失われない魅力をきちんと表現することで、ただ年を取った夫婦ではなく、“ずっと隣に寄り添い続けてきた二人”としての説得力を生んでいた。

『あんぱん』が見せてくれたのは、年を重ねることの姿をどう映像に宿すか、その重みと手応えだった。特殊メイクと俳優の演技がかみ合うことで、ただの“老け顔”ではなく、本当に長い時間を生きてきた人に見えたのだ。深く刻まれたシワや肌の質感に、背筋や歩き方の変化が重なり、視聴者は「老いを演じている」ではなく「老いを生きている」と感じ取っただろう。

そして何より、そのリアリティを下支えしたのが特殊メイクの力だった。肌の質感やシミまで緻密に再現された表現は、朝ドラの歴史の中でも新たな到達点と言える。『あんぱん』の老けメイクは単なる技術を超え、物語に命を吹き込む表現として多くの視聴者の記憶に刻まれるはずだ。

参照※ https://www.cinematoday.jp/news/N0147650（文＝川崎龍也）