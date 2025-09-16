¡Ú±£¤·¥Þ¥¤¥¯¡Ûµð¿Í¡¦¾®ÎÓ2ÅÙÅÐ¾ì¡¡Â¿¤¯¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¸«¤Æ¡Öº£Æü¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ª¤ë¤Ê¡£¤â¤¦°ì²ó¤ä¤í¡×
¡¡¡ýµð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾¤¬ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤ò¤«¤±¤ÆÀèÈ¯¡£»î¹çÁ°Îý½¬¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¾®ÎÓ¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡Öº£Æü¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ª¤ë¤Ê¡£¤â¤¦°ì²ó¤ä¤í¡×¡£Î¾¼ê¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é2ÅÙ¤â¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ýÊóÆ»¿Ø¤¬DeNA¡¦»°±º´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¤¿Æ£Ï²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¡¹¤È¼ÁÌä¡£ÍýÍ³¡¢º£¸å¤Îµ¯ÍÑË¡¡¢2·³¤Ç¤ÎÄ´À°Ë¡¤ä¾ì½ê¡¢¤Ê¤ÉÌð·Ñ¤®Áá¤ËÊ¹¤«¤ì¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¶½Ì£¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¡£¤Ï¤¤¡¢¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ý³ÚÅ·¡¦¥Ü¥¤¥È¤ÏÎý½¬Ãæ¤Ë¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¡ª¡×¤ÈÍ×µá¡£Ë¿²Î¼ê¤Î¥Ð¥é¡¼¥É¤Ç¤ÏÀïÆ®¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£