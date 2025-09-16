◇セ・リーグ DeNA3―0巨人（2025年9月15日 横浜）

汗を滴らせ、来日2年目で最多の126球を投げ抜いた。DeNA・ケイが9回6安打無失点、初めての2桁11奪三振。メジャーでもなかった完封勝利で9勝目を挙げた。

「試合前は万全だったけど、今は疲れている。守備にも打線にも助けられて勝利を勝ち取ることができた」。ニューヨーク出身で幼少期から大のヤンキースファンだった。

コネティカット大時代の14年に田中将がヤ軍移籍し「日本から凄いピッチャーが来ると聞いて、本当に喜んだよ！」。メジャー1年目のブルージェイズ時代、19年9月13日以来6年ぶりの先発対決に「本当に特別な瞬間。時を経て、日本で対戦できるのは特別」と挑んで快投を演じた。

規定投球回に達し、防御率1.71はリーグ2位。「大事な試合なのは分かっていた。CSをホームでやりたい」と胸を張った。

≪複数外国人の巨人戦完封は史上3度目≫ケイ（D）がチームでは5月3日のバウアーに続く巨人戦の完封。同一球団の複数外国人が同じ年に巨人戦で完封は65年阪神のバッキー（2完封）、バーンサイド、02年横浜のホルト、バワーズに次ぎ史上3度目で、うち2度がDeNAだ。