◇セ・リーグ 巨人0―3DeNA（2025年9月15日 横浜）

思わずマウンド上でしゃがみ込んだ。6回2死一、二塁。巨人・田中将が石上に右越えの先制2点二塁打を浴びた。楽天時代の23年9月以来2年ぶりに6回を投げ、5安打2失点ながら3敗目。2戦続けて日米通算200勝はお預けとなった。

「素晴らしいプレーがたくさんあって、もり立ててもらいながらいけた。最後の場面は粘りきりたかった」

仲間の好守に応えられなかった後悔が残った。5回2死満塁では度会の左翼線への打球を丸がダイビングキャッチ。6回先頭でも筒香の右中間を襲った大飛球をキャベッジが頭から飛び込んで好捕した。しかし、その後2死一、二塁を招くと石上への初球スプリットはほぼ真ん中へ。振り切られた打球は右翼・中山が必死の背走からジャンプしてグラブで触るも捕球できず。重い「2」がスコアボードに刻まれ「もっと低めに投げ切りたかった」と首を振った。

手応えもあった。前回8月28日の広島戦は2回5失点（自責点4）KO。翌29日に出場選手登録を外れ、内角直球を見直した。2回2死一塁で林を145キロ内角直球で詰まらせ遊ゴロとするなど、内野ゴロの山を築き「いい形で凡打を打たせることはできた」。移籍後初のクオリティースタート（6回以上、自責点3以下）だった。

今季13度目の零敗で2位を争うDeNAに2連敗し、8月2日以来の3位に転落した。先発陣の離脱も続く正念場で、右腕は中5日で21日の中日戦（バンテリンドーム）へ向かう。「勝つために準備するだけです」。チームを救う熱投の先に大記録が待っている。（村井 樹）