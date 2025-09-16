◇パ・リーグ 楽天5―4ロッテ（2025年9月15日 楽天モバイル）

劇的メモリアル弾で、杜の都を歓喜で包み込んだ。4―4の延長12回先頭。楽天・小郷が広畑の149キロ直球を右中間席へ打ち込んだ。球団通算2000号を飾るサヨナラ弾。「意味が分からないぐらい感触が良かった」と自賛した。

500号は中村紀、1500号は浅村。名選手の名前に続き「僕が打つとは思っていなかった。これからキャリアを積み上げていけるように頑張りたい」と喜びをかみしめた。

「2000」の数字には縁があった。敬老の日の一戦。試合前の円陣では「おじいちゃん、おばあちゃんに感謝しながらプレーしましょう。レッツゴー祖父母！」と声を張り上げた。

プロ入り後に亡くなった父方の祖母には少年野球の大会で1塁打につき、500円をもらった。本塁打なら破格の2000円だった。「おばあちゃんは野球が好きだった。その力で打てた」。3位・オリックスとは3ゲーム差。「（順位を）越してからそういう話をしようって、みんな言っています」。天国の祖母へ、感謝のプレーを続ける。（花里 雄太）