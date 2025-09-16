timelesz、BIGな“瓜二つゲスト”に騒然 初のGP帯特番サプライズ発表の瞬間も【タイムレスマン】
【モデルプレス＝2025/09/16】16日放送の『タイムレスマン』（毎週火曜24時15分〜24時45分 ※フジテレビ他／16日は24時15分〜）では、「そんなに言うならやってみましょうかマン」の完結編を放送。timeleszメンバーと“瓜二つ”なゲストが登場する。
【写真】timeleszメンバーと“瓜二つ”な芸能人
「そんなに言うならやってみましょうかマン」とは、最近、SNS界隈で「timeleszのメンバーと似ている」と話題になっている有名人と、メンバー本人たちがスタジオで対面。本当に“瓜二つ”なのかどうか、番組公式ポスターの顔を入れ替えて確認してみよう、という検証企画だ。
9日に放送された前編では、まず、松島聡に瓜二つ（？）の有名人としてお笑いコンビ・ロッチのコカドケンタロウがスタジオに登場。メンバーたちが戸惑う中、続けて、橋本将生に瓜二つ（？）のピン芸人・永野、原嘉孝に瓜二つ（？）の東大卒のクイズ王・伊沢拓司、そして猪俣周杜に瓜二つ（？）のフリーアナウンサー・赤江珠緒と、全く予想がつかない顔ぶれが次々と現れ、“瓜二つポスター”を撮影した。
最初はあっけに取られていたメンバーだったが、いずれのゲストもSNSを徹底的に調査した上での人選とあって、本物のポスターと同じ紅白帽をかぶって撮影に臨むゲストたちの姿を見ているうちに「意外と似てるかも！」と、すっかり興味津々。さらには、この日初対面の永野＆橋本がまさかのコラボ芸を披露するなど、数々の名場面も生まれ、スタジオは盛り上がった。
そして、いよいよ後半戦へ突入。佐藤勝利、菊池風磨、寺西拓人、篠塚大輝の4人と瓜二つな面々とは？さらに、エンディングでは先日公式に発表され多くの反響を呼んだ、番組初の全国ネット＆ゴールデン特番・土曜プレミアム『タイムレスマン』（27日土曜／21時〜23時10分）の制作が決定したことを、timeleszメンバーにサプライズで伝える瞬間も放送。8人それぞれの歓喜のリアクションを観ることができる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】timeleszメンバーと“瓜二つ”な芸能人
◆佐藤勝利・菊池風磨・寺西拓人・篠塚大輝と“瓜二つ”なゲスト登場
「そんなに言うならやってみましょうかマン」とは、最近、SNS界隈で「timeleszのメンバーと似ている」と話題になっている有名人と、メンバー本人たちがスタジオで対面。本当に“瓜二つ”なのかどうか、番組公式ポスターの顔を入れ替えて確認してみよう、という検証企画だ。
最初はあっけに取られていたメンバーだったが、いずれのゲストもSNSを徹底的に調査した上での人選とあって、本物のポスターと同じ紅白帽をかぶって撮影に臨むゲストたちの姿を見ているうちに「意外と似てるかも！」と、すっかり興味津々。さらには、この日初対面の永野＆橋本がまさかのコラボ芸を披露するなど、数々の名場面も生まれ、スタジオは盛り上がった。
そして、いよいよ後半戦へ突入。佐藤勝利、菊池風磨、寺西拓人、篠塚大輝の4人と瓜二つな面々とは？さらに、エンディングでは先日公式に発表され多くの反響を呼んだ、番組初の全国ネット＆ゴールデン特番・土曜プレミアム『タイムレスマン』（27日土曜／21時〜23時10分）の制作が決定したことを、timeleszメンバーにサプライズで伝える瞬間も放送。8人それぞれの歓喜のリアクションを観ることができる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】