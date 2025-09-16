◆プロボクシング ▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 〇井上尚弥（判定）ムロジョン・アフマダリエフ●（１４日、名古屋・ＩＧアリーナ）

プロボクシングの世界４団体スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が、ＷＢＡ同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝に大差判定勝ちした防衛戦から一夜明けた１５日、横浜市内の所属ジムで会見。１２月２７日にサウジアラビア・リヤドで予定されている次戦の対戦相手は未発表だったが、会見中に「ピカソ」とポロリ。ＷＢＣ同級１位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝の名前を明かすハプニングがあった。

鉄壁の防御でアフマダリエフに完勝した尚弥だが、口の“ガード”は甘かった。１２月の次戦の戦い方について質問されると「これからピカソの映像を見ながらしっかりと作戦を立てて、どういう戦い方をするかっていうのも…」とポロリ。左隣に座る大橋秀行会長（６０）ら周囲のざわつきを察知し、「違うかもしれないです」と笑いながらフォローした。

１２月のサウジアラビア興行について、大橋会長は会見後の取材で「相手も間もなく発表になると思う。さっき発表されてましたけど…」と報道陣を笑わせ、「出場するメンバーもすごい」と予告した。尚弥と来年５月に東京ドーム決戦が計画されるＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝、前ＷＢＡ＆ＷＢＣ世界フライ級王者・寺地拳四朗（３３）＝ＢＭＢ＝らも参戦する見通しだ。

「キャリア最大の強敵」と位置づけたスーパーバンタム級最強挑戦者アフマダリエフを、ヒット・アンド・ランを駆使した新境地のアウトボクシングで完封。尚弥も「技術の高い元トップアマ（五輪銅メダリスト）の選手に技術で勝ることができたのは自信になったし、１つ大きな結果を出せた」と進化を実感している。

近い将来、日本人初の５階級制覇を懸けたフェザー級転向にも期待が高まる。しかし「もちろん、フェザーに行っても戦う自信はあるが、もう少し慎重になっていこうかなと。そんなに簡単な世界じゃない」と話すと、来春の中谷戦を見据え「そこまではスーパーバンタムでやる」と断言。ただ、大橋会長は「（２階級上の）スーパーフェザーはいけるな」と太鼓判を押した。「肉体的なダメージはほぼゼロ」と尚弥。「この試合にかけてすごく追い込んできた。精神的な疲れをしっかりととりたい」。次戦までわずか３か月。しばし心を休めて、サウジ決戦へ再始動する。（勝田 成紀）

◆尚弥に聞く

―防衛から一夜明けて。

「この試合にかける思いは非常に強かった。作戦通り、しっかり勝つことができてホッとしている」

―名古屋メシは食べた？

「試合当日のリカバリーでひつまぶしを。当日はどの試合でもうなぎを食べているので、どうせならと」

―リング上で「誰が衰えたって？」と呼びかけた。どこかで気にしていた？

「だって（衰えた？ のコメントを強調した）ＬｅｍｉｎｏのＣＭを見てくださいよ。どこかでじゃないですよ（笑）」

―自身の試合前に米ラスベガスでテレンス・クロフォード（米国）が３階級での４団体統一を達成した。

「見ていました。クロフォードの戦い方は、今回すごい参考になった。（試合の）直前でああいう試合を見られて、自分の中でも少し重なる部分があった。すごいいいイメージになった」

〇…１４日のＷＢＯ世界バンタム級タイトルマッチで４回ＴＫＯ負けし、王座陥落した武居由樹（２９）＝大橋＝について、大橋会長は「元気にしている。もちろん」と現役続行を明言。同じキックボクシング出身のＷＢＣ世界同級１位・那須川天心（２７）＝帝拳＝との対戦にも「こだわりますよ、それは」と同会長。武居は無冠となったが「（ファンが臨む）そういった戦いは必要」と世界王者同士での対決にこだわらない考えを示した。