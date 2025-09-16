なぜ？「上司とキス」して朝帰り…夫の行動に妊婦の妻が怒りに震えた日【ママリ】
仕事や友人との飲み会が深夜に及び、最終的には朝帰りになった…という経験をもつ人もいるのではないでしょうか。同居の家族がいる場合、朝帰りになってしまうことを連絡できていれば良いですが「連絡がつかない」「帰ってこない」というのは心配が深まりますよね。この記事では、夫が会社の飲み会で朝帰りをした挙句、同席していた異性の上司と行き過ぎた行為があったと分かった妻の投稿を紹介します。
夫が会社の上司と飲みに行って帰って来ず、結局朝帰りをしたという投稿者さん。心配をしていたものの、当初聞いていた「男性4人での飲み会」なら仕方ないか…とやり過ごそうとしていたようです。しかし、実はその飲み会は男性上司と女性上司との飲み会だったことが発覚。
いくらお酒が入っていたとはいえ、上司の立場で部下に性的な接触をするのはこのご時世ご法度ではないでしょうか…。
妊婦健診の日に朝帰りした夫。しかも上司とキスしていて…
旦那が会社の同僚とキスしてました～( 笑 )
相談聞いてください😗長いです…
1週間前の金曜日に男4人で会社終わり飲みに行くって
言っててLINEを何回か送っても既読も付かず帰ってきたのが
朝の9時でした！
しかもその日9時半から2人目の妊娠検診で何でこんな遅いの！と少し怒りました。
最初はごめんね～って言われて許したんですが、
話してるうちに話がずれてきて本当のこと言って！！
って言ったら女の上司と男の上司と飲みに行ってたと
自白しました。
9時になる訳ないじゃん！って問い詰めたら電車乗り過ごして、帰れなくて電車の中で寝てたってなってその話は終わりました。
ですが、今日その上司とのLINEがあって(お互い携帯は見れるようになってます。)LINE消し忘れないでねー！って来てました。
問い詰めたら知らばっくれたので私がその女の上司に電話した所、飲みいったあとカラオケに行って男の上司がトイレに行った際キスした。
そのあと男の上司と解散して家の近くまで送ってもらい、8時まで話しながらまたキスしたと言ってました。
ディープじゃないしエッチもしてないらしいです。
それでも私は9時半から検診の日に何をしてるんですか
って感じです。
2人で電話してたら旦那が邪魔してきてそこで終わってしまって、旦那にキスしたんだって？って聞いたところ女の人が嘘付いてるだけだから、とかほざいてます。
何か、今さっき起きた出来事で頭が回らず何ですが、
女の上司と旦那これからどうしたらいいですか？？
キスぐらい許せよって感じですかね？？
さらにその日は投稿者さんの妊婦健診の日でもあったため、投稿者さんは怒りが収まらず、一緒に飲んでいたという女性上司に連絡を取ります。するとそこで先方からは驚くような飲み会での様子をぶっちゃけられました。
夫の行動にも女性上司の行動にもさまざまな声が
パートナーが聞けば怒りに震えるのは仕方ない夫や上司の行動にはさまざまな意見が寄せられました。
いやいやー！許しちゃダメです😭‼️もう読んでて私まで怒り狂いそうだし、泣きそうになりました！
てか本当にキスだけ！？って思ってしまうし、本当何してんのって感じです…。許せないですね😭💦
いやいや！サイテーですよ！ありえない！
あわよくば、、って感じするし
ほんとにキスだけで終わったの？
って疑ってしまいます！
女の上司もよく奥さんにそんな事言えますよね。
なめてますね。
アドバイスではないですが
何かイライラしたのでコメントしちゃいました！！！
投稿者さんの夫の気持ちがどうだったのか分かりませんが、「上司だから強く断れない」という状況があったなら、それは立派なセクハラです…。あくまで職場の仲間は仕事をする上での仲間であり、それ以上ではないことを上司はしっかり頭にたたきこんでほしいところです。
今は男女関係なく、セクハラ・パワハラなどハラスメントについては少しずつ声をあげやすくなり始めています。男性だから性的な接触をされても我慢をしなければ、という状況を作らないためにも、「ハラスメントに性別は関係ない」としっかりと言える社会を築いていきたいですね。
