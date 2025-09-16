DeNA2°ÌÉâ¾å¡ª22ºÐ³°Ìî¼ê¤¬¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ÇÎÞ¡Ä1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î2»î¹çÏ¢Â³¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡Ö¤Þ¤¿¤³¤³¤«¤é¤Î·Ê¿§¤¬¸«¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¡×
7²ó¤Ë±¦±Û¤¨6¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿DeNA¡¦ÅÙ²ñÎ´µ±(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡DeNA¤Ï9·î15Æü¤Îµð¿ÍÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ë3-0¤Ç²÷¾¡¡£4Ï¢¾¡¤ÇÃù¶â¤ò1¤È¤·¤Æ¡¢µð¿Í¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥±¥¤¤¬6°ÂÂÇ11Ã¥»°¿¶¤ÎÎÏÅê¤Ç¡¢ÍèÆü½é´°Åê½é´°Éõ¡£ÂÇÀþ¤ÏºÆ»°¡¢µð¿Í³°Ìî¿Ø¤Î¹¥¼é¤ËÁË¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢6²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é7ÈÖ¡¦ÀÐ¾åÂÙµ±¤¬ÀèÀ©¤Î±¦±Û¤¨2ÅÀÆóÎÝÂÇ¡£7²ó¤Ï2ÈÖ¡¦ÅÙ²ñÎ´µ±¤Î±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÄ¶¤¨¤ë6¹æ¥½¥í¤Ç¡¢µ®½Å¤Ê3ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û2Ç¯ÌÜ¤Î¿Ê²½¤À¡ªDeNAÅÙ²ñÎ´µ±¤Î2ÀïÏ¢Â³¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡ÅÙ²ñ¤Ï5²óÆó»àËþÎÝ¤ÎÆÀÅÀµ¡¤Ç¡¢µð¿ÍÀèÈ¯¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤Î147¥¥íÄ¾µå¤ò¡¢±Ô¤¯µÕÊý¸þ¤Ë±¿¤ó¤À¡£º¸ÍãÀþ¤òÇË¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿Åö¤¿¤ê¤ò¡¢¥ì¥Õ¥È¤Î´Ý²Â¹À¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¡£°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÙ²ñ¤Ï¡¢Î¾É¨¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ù¤·¤µ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¼¡¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÃ¯¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£14Æü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤Ç¤ÎÂåÂÇÃÆ¤È¹ç¤ï¤»¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£¿·¿Í¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯³«ËëÀï¤Î3·î29Æü¡¢Íâ30Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë°ÊÍè¡¢¼«¿È¥×¥í2ÅÙÌÜ¤À¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤À¤Ã¤¿ºòµ¨¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤³¤½²Ú¡¹¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï3ÅÙ¤Î2·³Íî¤Á¤ò·Ð¸³¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â½ÐÈÖ¤ÏË¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¸Î¾ã¤Ç½ÐÃÙ¤ì¡¢³«Ëë2·³¥¹¥¿¡¼¥È¡£4·î¤Ë1·³¾º³Ê¤·¤¿¤¬¡¢À®ÀÓ¤¬°ÂÄê¤»¤º¤Ë7·î¤Ë¹ß³Ê¡£8·î31Æü¤ËºÆÅÙ¡¢½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Éâ¤ÄÀ¤ß¤Î·ã¤·¤¤2Ç¯´Ö¡£´°Éõ¤Î¥±¥¤¡¢·è¾¡ÂÇ¤ÎÀÐ¾å¤ÈÊÂ¤ó¤Àº£µ¨½é¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¤ÏÅÓÃæ¡¢ÎÞ¤ÇÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤¿¡£Ãæ·Ñ¤·¤¿¡ØDAZN¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö´¶ÌµÎÌ¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¤Þ¤¿¤³¤³¤«¤é¤Î·Ê¿§¤¬¸«¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ì¤·¤µ¤òÃÎ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢SNS¾å¤Ç¡Ö¤â¤é¤¤µã¤¤·¤¿¡×¡Ö·¯¤¬¤ª¤é¤ó¤È¤¤¤«¤ó¤è¡×¡Ö¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Î¤âÁ´ÉôÎÏ¤Ë¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿»Ñ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÈÂç´¶·ã¤À¡£1Ç¯Á°¤Ï±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Ã»´ü·èÀï¡£Àã¿«¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éËÜ³Ê²½¤¹¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]