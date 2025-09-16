「広島６−２ヤクルト」（１５日、マツダスタジアム）

いきなりの背信投球だった。ヤクルト・青柳がＮＰＢ復帰後初となる１軍先発を果たしたが、４回４安打４失点。自己ワーストタイの８四死球と乱れてＫＯされた。「自分のパフォーマンスとしては最低だった。力みはもちろんありましたけど、自分の実力不足というのが大きかった」と猛省した。

初回に大崩れした。先頭・中村奨に四球を与えると４連打を浴びて１死も取れずに３点を献上。この回は一挙４失点を許した。二回以降は無失点に抑えたが、それでも８四死球と課題の制球は改善されず、５回を持たずに早々と降板した。

７月末に日本球界に復帰。その後は２軍で約１カ月間の調整をし、５度の実戦マウンドを経て昇格した。高津監督は「いろんな思いとか感情とかあって、そういうところも左右した立ち上がりだったのかなと思います」と気持ちを代弁し、「次回、楽しみにしています」と、次戦も１軍で先発させる方針を明かした。

「日本のファンの前で投げられたのはうれしいことですけど、活躍していかないといけない」と青柳。元阪神のエースは必ず試練を乗り越えてみせる。