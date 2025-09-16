「日本ハム１２−５西武」（１５日、エスコンフィールド）

絶対に離されない。そんな執念が爆発した。日本ハムは１点を追う六回に打者１０人の猛攻で一挙７点を奪う逆転星。首位ソフトバンクとの２・５ゲーム差をしっかりキープした。

約３カ月ぶりに１軍昇格の浅間が、盟友の思いも背負った一発で勝負を決定づけた。六回にレイエスのソロで追いつき、敵失などで３点を勝ち越してなお２死一、三塁から、黒木の外角直球を逆方向の左越えへ運ぶ２号３ラン。試合中の談話は、ただひと言「執念」とだけ残した。

前日の試合で右太もも裏を痛めた同学年の今川に代わって昇格。今季はともに夏前に２軍落ちし、酷暑の中で一緒に汗を流してきた。そんな今川の決めゼリフが「執念」。ロッカーで「頑張って」と後を託された浅間は「離脱するしんどさは僕も分かっている。気持ちはしっかりもらって頑張りたい」と力を込めた。

優勝争いのヤマ場で戻った１軍で見せた存在感。取材対応のなかった新庄監督が「２０２２年３月３１日、僕が監督として初めて勝った試合で浅間君が与座君からホームランを打っていたので、今日もやってくれることは分かっていた！」と称賛コメントを残したと聞くと、「監督もそういうの覚えているんですね。うれしい」と笑った。

七回には代打・万波の２年ぶり２０号到達となる特大３ランも飛び出し、１２得点の３連勝。ソフトバンクも３連勝で差はなかなか縮まらないが、浅間は「１勝１勝、積み重ねていった先に…だと思う」と冷静に目の前だけを見た。王者が隙を見せるまで、壮絶なマッチレースについていく。