「陸上・世界選手権、男子３０００メートル障害決勝」（１５日、国立競技場）

男子３０００メートル障害決勝で三浦龍司（２３）＝ＳＵＢＡＲＵ＝が８分３５秒９０で８位に入った。２大会連続の入賞。女子３０００メートル障害予選では斎藤みう（パナソニック）が９分２４秒７２で走り、１７年ぶりに日本新記録を樹立。２００８年７月に早狩実紀が出した従来の記録を９秒２１縮めたが、決勝進出はならなかった。男子マラソンは近藤亮太（三菱重工）が２時間１０分５３秒で日本勢最高の１１位。女子１００メートル障害準決勝は福部真子（日本建設工業）、中島ひとみ（長谷川体育施設）がともに敗退した。男子１１０メートル障害予選で村竹ラシッド（ＪＡＬ）、野本周成（愛媛競技力本部）は準決勝へ。泉谷駿介（住友電工）は落選。男子棒高跳びではアルマント・デュプランティス（スウェーデン）が従来の記録を１センチ更新する６メートル３０の世界新記録を樹立して、３連覇した。

悔しさと感動が入り交じる東京世界選手権となった。三浦は終盤で猛追したが失速。８位入賞に「今までで一番手応えがあって、メダルが見えた一瞬があった。その分悔しさがすごく大きい」と振り返った。つかみかけた、この種目で日本勢初のメダルを手中に収め損ねた。

スタートから中盤を維持。スローペースで運び、ラスト３００メートル付近から一気にスパートをかけた。３位まで上げたが、最後のハードルを越えた直線で一気に後退。予選からあった右足首の痛みが災いし、ゴール寸前で力尽きた。

自分でも「今までで一番いい状態」と言うほどの今季を過ごしてきた。世界最高峰シリーズ、７月のダイヤモンドリーグ・モナコ大会では、自身が保持していた日本記録を６秒以上も更新する８分３秒４３をマーク。最高のコンディションに整え、メダルを目指した。

東京五輪で、日本勢初の７位入賞を果たしてから４年。再び世界の頂点を争う舞台が東京にやってきた。「オリンピック１期分の期間を経て、東京に世界陸上が来たのはすごい巡り合わせだと思う」。満足いく結果は得られなかったが、自国の爆発的な応援は大きな力。「観客の声が地響きかのよう。今までで一番最高」とかみしめた。

「残りの数十メートルだった。思うようにはいかなかった」。しかし「間違いなく手応えはある。この東京世界陸上から、また成長できるんじゃないかな」と確かな収穫もある。２０２８年のロサンゼルス五輪へ止まっている暇はない。

◇三浦龍司（みうら・りゅうじ）２００２年２月１１日、島根県出身。洛南高から順大に進学した。２０年の箱根駅伝予選会では、大迫傑の持つハーフマラソンＵ２０日本記録を更新する１時間１分４１秒をマークした。男子３０００メートル障害で、東京五輪は日本勢初の７位に入賞した。パリ五輪は８位に入賞。１６８センチ、５７キロ。