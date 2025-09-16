「陸上・世界選手権・女子３０００メートル障害予選」（１５日、国立競技場）

男子３０００メートル障害決勝で三浦龍司（２３）＝ＳＵＢＡＲＵ＝が８分３５秒９０で８位に入った。２大会連続の入賞。女子３０００メートル障害予選では斎藤みう（パナソニック）が９分２４秒７２で走り、１７年ぶりに日本新記録を樹立。２００８年７月に早狩実紀が出した従来の記録を９秒２１縮めたが、決勝進出はならなかった。男子マラソンは近藤亮太（三菱重工）が２時間１０分５３秒で日本勢最高の１１位。女子１００メートル障害準決勝は福部真子（日本建設工業）、中島ひとみ（長谷川体育施設）がともに敗退した。男子１１０メートル障害予選で村竹ラシッド（ＪＡＬ）、野本周成（愛媛競技力本部）は準決勝へ。泉谷駿介（住友電工）は落選。男子棒高跳びではアルマント・デュプランティス（スウェーデン）が従来の記録を１センチ更新する６メートル３０の世界新記録を樹立して、３連覇した。

渾身（こんしん）の走りで金字塔を打ち立て、斎藤は思わず感極まった。この種目の日本勢で初めて世界選手権に出た早狩が、２００８年７月につくった記録を９秒２１も更新。予選で敗退したものの「自分の力を出し切れば、良い結果はついてくると思っていた。仲間たちのおかげでここで走ることができた」と感謝の気持ちに涙が止まらなかった。

スタートと同時に、トップ集団へ。海外勢に負けじと、全力で駆けた。「もしかしたらいけるかもしれない」と、レース途中から記録も射程圏内。ハイペースな展開でも懸命に前を追い、悲願を現実とした。

予選３組の１２人の中で、持ちタイムは１２番目だった。初めて経験する世界選手権で、決勝進出ラインの５着からは９秒以上遅れて６着となったが１７年ぶりの記録更新。「１７年間、すごく長いけど、その中でいろんな選手がやってきて、自分もこの舞台に立っている。その選手たちのおかげでもある」と感慨深そうに語った。

支えになったのは、伊豆中央高時代の恩師の存在。「（高校では）すごく苦しんだけど、ずっと見放さず練習をしてくださった」と声を詰まらせた。この日も会場に応援に駆けつけてくれたといい「感謝の気持ちが伝わったら」と涙。長年の努力が実った瞬間だった。

さらなる成長へ、大きな材料を得た。「（男子３０００メートル障害で東京五輪７位入賞の）三浦（龍司）選手のようにしっかり勝負できる選手になりたい。決勝に進出して、しっかり優勝するような選手になっていきたい」。伸びしろたっぷりなロサンゼルス五輪の星が、また走り始める。

◇斎藤みう（さいとう・みう）２００２年６月２２日、静岡県出身。伊豆中央高から日体大に進学し、今年からパナソニックに所属。５月のアジア選手権は４位。７月の日本選手権では準優勝した。好きな芸能人は「Ｓｔｒａｙ Ｋｉｄｓ」。休みの日はアニメを見て過ごす。１６８センチ。