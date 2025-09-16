「阪神６−２中日」（１５日、甲子園球場）

ファウルゾーンで３つ目のアウトの瞬間を見届けた。仲間への感謝をたっぷり込めて優しく笑う。阪神・畠が１回を無失点に抑え、６試合連続無失点をマーク。シーズン終盤に１軍に加わった戦力が、ポストシーズンへ向けて“秘密兵器”になりつつある。

「なんとかアピールして。いい結果を出し続けるしかないですね」

４点リードの八回のマウンドに上がった。先頭の石伊を左飛に打ち取り、続く辻本は三ゴロ。岡林に１４５キロ直球を右前打とされたが、畠の真剣なまなざしが揺らぐことはない。続く鵜飼を初球のカットボールで二飛に仕留め、ゼロを刻む。ベンチ前でナインを待ち受けてハイタッチし、聖地の大歓声を浴びた。

開幕は右手中指のコンディション不良で出遅れた。それでも優勝が懸かる８月３１日に昇格すると、３日の中日戦から無失点記録を継続して防御率は０・００。「三振はほとんど取れていないので、バック（野手）にすごい助けてもらっている」と謙遜しながら、連投も、回またぎにも応えてみせた。

４月３日のウエスタン・広島戦で故障してから、４カ月のリハビリ期間を過ごした。５、６月には痛みとともに指の症状が悪化。「もう復帰できないかも。ダメかもしれない」。普段は陽気な畠もこの時ばかりは「さすがに落ち込みました」と声のトーンを落とした。

そんな状況でも明るく振る舞い続けた。「周りにうつしたらダメなので」。周囲に気を使わせず、何事もポジティブ思考な３１歳。今ではチームにとって大切な１ピースとなっている。今でも試合中にテーピングをお守りのように巻き、「気持ち的な不安はある」と話す。それでもプロ９年目。藤川監督がよく口にする、不安を埋めるだけの「経験」も右腕の強みの一つだ。

「自分はしっかり低めに投げることを目標に頑張っていくだけです」。謙虚な姿勢も変えることなく、虎の畠がもう一つの頂へ全力で腕を振る。