「阪神６−２中日」（１５日、甲子園球場）

先制劇から間髪入れずに勝利への道筋を作った。阪神・大山が初回に２点目を呼び込む適時二塁打。「輝（佐藤）が先制してくれたので、自分も続こうと打席に入りました。しっかり打ち返せたので良かったです」。４番、５番の連続二塁打で幸先よく流れをつかんだ。

佐藤輝の先制打に甲子園の興奮が冷めやらぬ中で迎えた初回２死二塁の第１打席。左腕・松葉と向き合うと、初球で勝負を決めた。ツーシームを捉え、左翼線へ運んでスタンディングダブル。「しっかり準備はしていたんで、それを一発で仕留めることができて良かったです」と誇らしげに振り返った。

優勝を決めた７日・広島戦以来、５試合ぶりの長打となっても、いつも通り派手なアクションは繰り出さない。満員のスタンドから向けられる熱視線を、二塁上でクールに受け止めた。

白星に尽力して両リーグ最速での８０勝到達。「チームも勝てたんで良かったです」。ポストシーズンに向けて、猛虎の５番は存在感を放ち続ける。

◆シーズン８０勝到達 阪神が球団７度目となるシーズン８０勝。過去６度は【１】１９６４年＝８０勝５６敗４分け（１位）【２】２００３年＝８７勝５１敗２分け（１位）【３】０５年＝８７勝５４敗５分け（１位）【４】０６年＝８４勝５８敗４分け（２位）【５】０８年＝８２勝５９敗３分け（２位）【６】２３年＝８５勝５３敗５分け（１位）。球団最多勝利数は０３、０５年の８７勝。今季残り１１試合で、どれだけ勝利数を重ねられるか注目される。