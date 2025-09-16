◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ３―０巨人（１５日・横浜）

詰まらされた飛球が三塁手のグラブに収まる。石塚のデビュー２打席目でのプロ初安打はまたお預けとなった。７回２死、先発・田中将の代打で登場。２点を追うチームの期待を背負って打席に立ったが、ケイが投じたカウント１―１からの内角高めカットボールに対応できなかった。「見たことないようなキレの、すごいボールでした」。初めて見る変化に驚きを隠せなかった。

前夜１４日のプロ初打席は見逃し三振。「何も起こらない。なんとか打球を出せればよかった」。帰寮後、映像を見返し「（対戦した）ウィックは追い込まれたら分が悪い。２球目の真っすぐを前に飛ばせなかった」と反省。この日の午前中はＧ球場でマシン相手に４０分間打ち込んでから球場入りした。

試合中のベンチでは２軍の時と同様、指揮官の横に座った。「監督の言葉を聞くだけで勉強になる。桑田監督から『２軍でやってきたことを１軍で同じようにやればいい』と言われて送り出されたので」。すべてを吸収しながら、まずは初安打を目指す。（臼井 恭香）