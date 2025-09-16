「オリックス０−５ソフトバンク」（１５日、京セラドーム大阪）

屈辱のソフトバンク戦８連敗で、昨年に続きリーグ優勝の可能性が消滅した。好機を生かせず今季１７度目の零敗と目も当てられないとはこのことだった。

岸田監督は「守りに入ったらやられるというのは、この３連戦全部そうじゃないですか」と語気を強めた。先発のエスピノーザは慎重一辺倒の投球で五回途中４失点ＫＯ。２番手の川瀬も失点を重ね、打線も三者凡退は一度だけだったが、決定打が出ないままに終わった。

選手会長の若月は「残り試合、一つ一つ頑張るしかないです」と言葉を絞り出し、岸田監督も「全員が悔しいと思っている。（残り試合は）脇目も振らずに攻めていく、守りに入らずに攻めていくのが大事になる。まだまだ次の目標があるし、一戦一戦やっていきます」と懸命に前を向いた。

“天敵”ソフトバンクには３勝１５敗２分けとなったが、２０日からの敵地４連戦を含む計５試合がまだ残っている。「（連敗を）止めたい気持ちは全員持っています」と指揮官。クライマックスシリーズ（ＣＳ）進出へ向け、４位・楽天が３ゲーム差に接近しているだけに、早く立て直したい。