人気俳優が雰囲気激変の姿を見せた。

映画「九龍ジェネリックロマンス」の公式インスタグラムに「オフショット祭り」の一枚として投稿された写真。雰囲気たっぷりで「フィルムカメラならではの１枚」と説明した。

口元とあごにヒゲを生やし、顔のあたりには煙が…。このワイルドな俳優の正体は「工藤発を演じる水上恒司さんのタバコの煙が映えます」と説明。何とも言えない表情で笑うのは、女優の吉岡里帆とダブル主演を務める俳優の水上恒司だ。

水上は、２０１８年のＴＢＳ系「中学聖日記」で俳優デビューしてブレイク。その後も話題作に続々と出演し、２２年８月末には本名である「水上恒司」に改名した。

「中学聖日記」当時のさわやかな美少年からワイルドに激変。今回の映画を見たファンがネット上に続々と感想を寄せ「水上恒司はワイルドで吉岡里帆とのラブロマンスもイイ感じでした」「ひげ面でタバコ吸う豪快男、くたびれたワイシャツ姿、最高に好きでぎゅんっぎゅんしました」「印象違くてびっくりした」「中学聖日記からめちゃめちゃ大人になった水上恒司くんが良かった」「水上恒司が良すぎて全部吹き飛んでしまった。ワイルドで可憐で繊細で情熱的。間違いなく現時点での水上恒司最高到達点ではないでしょうか」などの声が寄せられた。