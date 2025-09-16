「平日なのにお子さんとお出かけ？」家庭の事情をズケズケと聞いてくる会長｜非常識な人【ママリ】

このお話は、著者・こっとん(@amatou_kotton)さんが、子どもの通う小学校で子ども会の役員になった主人公・山吹さんや他の役員たちが、子ども会会長・べき子さんの非常識な言動に振り回されたというエピソードが描かれています。kindleで連載作品『親には言えない』を配信中の著者・こっとんさんによる『非常識な人』第8話をごらんください。

主人公・山吹さんは、子ども会役員たちと一緒にランチ会をしているところ。会長・べき子さんが、いつも役員会に遅刻してくる桃井さんに嫌味のような質問をし始めました。彼女は、桃井さんが平日に子どもと出かけている姿を見たとも言いはじめ、桃井さんは子どもの事情を話すことに…。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

楽しかったランチ会の空気を凍らせた会長・べき子さん。まわりの反応に気づいていないのでしょうか？自分が話したいことを話し始めます。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

べき子さんの言い方、嫌味っぽいですね…。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

桃井さんは、子ども会の役員会に遅刻してしまうことがしばしば。ですが、遅刻には理由がありました。お子さんの体調が悪いなんて、心配ですね。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

駅で桃井さん親子を見かけたという べき子さん。「元気そうだった」と、チクチクと言い始めます。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

家庭の事情も知らずに、ずけずけと言うべき子さん。嫌悪感しかありません。

©amatou_kotton

桃井さんに対してのべき子さんの話し方、どうも嫌味っぽく聞こえて気分が悪いですね。桃井さんの子どもについても、まるで最初から悪いことをしているかのような口ぶりなのが気になります。



繊細な内容で他の役員たちも気まずい思いをしてしまうし、こういった場で話すことではないと気付けないところも残念な人です。

「非常識」という言葉で他人を否定する人

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

本作は、著者・こっとんさんによる体験談漫画。子ども会の役員になった主人公・山吹さんやその役員会メンバーたちが、会長のべき子さんによる自己中心的な言動に振り回されたエピソードが描かれています。



べき子さんは、数年に渡り子ども会の会長をしている人。「例年通り」という言葉がよく出てくるほど、子ども会のことを知り尽くしているようです。べき子さんは子ども会のまとめ役として責任感が強いのかと思いきや、実は自己中心的な人でした。自分の思い通りにならないと高圧的な態度になる、パワハラ気質な部分も見られます。



他の役員の意見を聞かず「例年通り」と言い続けるべき子さんに対し、役員メンバーは波風立てないために反論しなくなっていきます。さらに、家庭の事情で役員会に遅刻した人にも厳しい言葉をかけ、周囲の人はどんどんべき子さんから離れていきます。



自分と他人の意見は違うのは当たり前。それを自分と違うからといって「非常識」と片付けていては、相手との良い関係を築くことはできません。狭い視野で相手に意見を押し付けていないか、相手の立場を考えて発言できているか、自分の言動も見直したくなる作品です。

記事作成: akino

（配信元: ママリ）