「ＤｅＮＡ３−０巨人」（１５日、横浜スタジアム）

来日初完封を同最多１２６球の熱投で成し遂げると、ＤｅＮＡ・ケイは屈強な両腕を突き上げ、ほえた。来日最多の１１奪三振で巨人をねじ伏せ、チームは２位に浮上。７月３日以来、７４日ぶりの貯金「１」を刻んだ。

戦友との投げ合いに身が引き締まった。大記録に王手をかけていた田中将とは、ブルージェイズ時代の２０１９年９月１３日のヤンキース戦で対戦。「時を経て、こうして日本で投げ合う瞬間があるなんて思わなかった。本当に素晴らしい投手。ロースコアの投手戦になると思っていた」。ゼロを並べ続けたのは、田中への最大のリスペクトだった。

シャットアウトは来日初どころか「プロでは記憶にない」と左腕。未知なる領域にも「正直少し疲れていたけど、皆さんの声援でアドレナリンが出た」とギアを入れ直した。坂本には得意のカットボールではなく、スライダーで空振り三振。裏をかく余裕すら見せた。

今はホームでのＣＳ開催へ向け突き進む。巨人だけでなく、ＣＳ進出が決まれば対戦の可能性がある王者阪神もケイを苦手としているが「もう何度も対戦して、手の内はお互いに明かされている状態。どれだけ自分が上に立てるか」と静かに話した。