¡¡¼è¤êÄ¾¤·¤Î°ìÈÖ¤ÇÇ®³¤ÉÙ»Î¡Ê±¦¡Ë¤Î°µÎÏ¤ËÂÑ¤¨¤ë°ÂÀÄ¶Ó¡Ê»£±Æ¡¦³«½ÐËÒ¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¡ÖÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¡¦£²ÆüÌÜ¡×¡Ê£±£µÆü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë

¡¡¿·¾®·ë°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¼è¤êÄ¾¤·¤ÎËö¡¢Ç®³¤ÉÙ»Î¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¡¢»°Ìò½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£¾ì½êÁ°¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤éÍèÆü¸å¡¢ÆþÌç¤Þ¤ÇÀ¸³è¤·¤¿ÃÏ¤ÇÂçºå¸å±ç²ñ¤¬È¯Â­¡£Âç´Ø¡¢²£¹Ë¤òÌÜ»Ø¤¹Ì´¤ËÎÏ¶¯¤¤±þ±ç¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£Î¾²£¹Ë¡¢Âç´Ø¤ÏÏ¢¾¡È¯¿Ê¡£Âç¤ÎÎ¤¤Ï¶ÌÏÉ¤òÆÍ¤­Íî¤È¤·¡¢Ë­¾ºÎ¶¤Ï¾®·ë¹â°Â¤ò´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¶×ºù¤ÏÇìºùË²¤òÆÍ¤­Íî¤È¤·¤¿¡£Âç´Ø¤È¤ê¤Î¼ãÎ´·Ê¤Ï²¦Ë²¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¡¢½éÆü¤ò½Ð¤·¤¿¡£

¡¡°ÂÀÄ¶Ó¤¬ÊõÅá¤òÈ´¤­¡¢»°Ìò½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£¼è¤êÄ¾¤·¤Î°ìÈÖ¡£²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¤â¡¢Æ¬¤òÉÕ¤±¡¢Ç®³¤ÉÙ»Î¤Î°ú¤­¤Ë¾è¤¸¤Æ±¦²¼¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¡£º¸¤ÇÂ­¤òÊ§¤¤¤Ê¤¬¤éÂÎ¤ò¤Ò¤Í¤ëÆâÌµÁÐ¤ÇÂÎÀª¤òÊø¤·¤Æ¡¢°ìµ¤¤ËÁ°¤Ë½Ð¤Æ´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£

¡¡ºÇ½é¤Î°ìÈÖ¤Ï±¦»Í¤Ä¤ÇÆ¬¤òÉÕ¤±¡¢±¦¤ÇÊ§¤¦ÆâÌµÁÐ¤ÇÉ¨¤ò¤Ä¤«¤»¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¡¢¼«¿È¤ÎÉª¤¬¤Ä¤¯¤Î¤ÈÆ±ÂÎ¡£ºÝ¤É¤¤¼è¤êÄ¾¤·¤Ë´Î¤òÎä¤ä¤·¤Ä¤Ä¡¢¼¡¤Ïº¸¤ÎÆâÌµÁÐ¤ò·«¤ê½Ð¤·¡ÖºÇ½é¤Ï·è¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¼¡¤ÏÊø¤½¤¦¡×¤È»È¤¤Ê¬¤±¤¿¡£

¡¡Àè¾ì½ê¤ÏÆâÌµÁÐ¤Ç¶×ºù¡¢Ì¸Åç¤é¤ò·âÇË¤·¡¢½êÍ×£±£²¾ì½ê¤Î»Ë¾åºÇÂ®¿·»°Ìò¤òÀ®½¢¤µ¤»¤¿¡£½éÆü¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Íý»öÄ¹¤ÈÌòÎÏ»Î¤¬ÅÚÉ¶¤ËÎ©¤Ä¶¨²ñ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢µÒÀÊ¤Î¡Ö°ÂÀÄ¶Ó¥¿¥ª¥ë¡×¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ê¡Ö±þ±ç¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡¾ì½êÁ°¤Ë¤Ï¡¢£²£°£²£²Ç¯£´·î¤ÎÍèÆü¸å¡¢·Î¸Å¤ò½Å¤Í¤¿´ØÂçÁêËÐÉô¤Î¶¨ÎÏ¤Ç½é¤Î¸Ä¿Í¸å±ç²ñ¡ÖÂçºå°ÂÀÄ¶Ó¸å±ç²ñ¡×¤¬È¯Â­¡£¡ÖºÇ½é¤ËÍè¤¿¤Î¤ÏÂçºå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¡£Åìµþ¤Ç¤â¸å±ç²ñ¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥­¥Ã¥Ñ¥ê¡£Âç´Ø²£¹Ë¤ÎÌ´¤ò¸ø¸À¤¹¤ë£²£±ºÐ¤Ë¡¢¤Þ¤¿ÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£