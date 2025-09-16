°ÂÀÄ¶Ó¡¡»°Ìò½éÇòÀ±¡¡¼è¤êÄ¾¤·¤ÎËöÇ®³¤ÉÙ»Î¤ò´ó¤êÀÚ¤ë¡¡»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¡¦Âçºå¤Ç¸Ä¿Í±þ±ç²ñÈ¯Â¡Ö³§¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¡¦£²ÆüÌÜ¡×¡Ê£±£µÆü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡¿·¾®·ë°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¼è¤êÄ¾¤·¤ÎËö¡¢Ç®³¤ÉÙ»Î¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¡¢»°Ìò½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£¾ì½êÁ°¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤éÍèÆü¸å¡¢ÆþÌç¤Þ¤ÇÀ¸³è¤·¤¿ÃÏ¤ÇÂçºå¸å±ç²ñ¤¬È¯Â¡£Âç´Ø¡¢²£¹Ë¤òÌÜ»Ø¤¹Ì´¤ËÎÏ¶¯¤¤±þ±ç¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£Î¾²£¹Ë¡¢Âç´Ø¤ÏÏ¢¾¡È¯¿Ê¡£Âç¤ÎÎ¤¤Ï¶ÌÏÉ¤òÆÍ¤Íî¤È¤·¡¢Ë¾ºÎ¶¤Ï¾®·ë¹â°Â¤ò´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¶×ºù¤ÏÇìºùË²¤òÆÍ¤Íî¤È¤·¤¿¡£Âç´Ø¤È¤ê¤Î¼ãÎ´·Ê¤Ï²¦Ë²¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¡¢½éÆü¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÀÄ¶Ó¤¬ÊõÅá¤òÈ´¤¡¢»°Ìò½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£¼è¤êÄ¾¤·¤Î°ìÈÖ¡£²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¤â¡¢Æ¬¤òÉÕ¤±¡¢Ç®³¤ÉÙ»Î¤Î°ú¤¤Ë¾è¤¸¤Æ±¦²¼¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¡£º¸¤ÇÂ¤òÊ§¤¤¤Ê¤¬¤éÂÎ¤ò¤Ò¤Í¤ëÆâÌµÁÐ¤ÇÂÎÀª¤òÊø¤·¤Æ¡¢°ìµ¤¤ËÁ°¤Ë½Ð¤Æ´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Î°ìÈÖ¤Ï±¦»Í¤Ä¤ÇÆ¬¤òÉÕ¤±¡¢±¦¤ÇÊ§¤¦ÆâÌµÁÐ¤ÇÉ¨¤ò¤Ä¤«¤»¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¡¢¼«¿È¤ÎÉª¤¬¤Ä¤¯¤Î¤ÈÆ±ÂÎ¡£ºÝ¤É¤¤¼è¤êÄ¾¤·¤Ë´Î¤òÎä¤ä¤·¤Ä¤Ä¡¢¼¡¤Ïº¸¤ÎÆâÌµÁÐ¤ò·«¤ê½Ð¤·¡ÖºÇ½é¤Ï·è¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¼¡¤ÏÊø¤½¤¦¡×¤È»È¤¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡Àè¾ì½ê¤ÏÆâÌµÁÐ¤Ç¶×ºù¡¢Ì¸Åç¤é¤ò·âÇË¤·¡¢½êÍ×£±£²¾ì½ê¤Î»Ë¾åºÇÂ®¿·»°Ìò¤òÀ®½¢¤µ¤»¤¿¡£½éÆü¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Íý»öÄ¹¤ÈÌòÎÏ»Î¤¬ÅÚÉ¶¤ËÎ©¤Ä¶¨²ñ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢µÒÀÊ¤Î¡Ö°ÂÀÄ¶Ó¥¿¥ª¥ë¡×¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ê¡Ö±þ±ç¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾ì½êÁ°¤Ë¤Ï¡¢£²£°£²£²Ç¯£´·î¤ÎÍèÆü¸å¡¢·Î¸Å¤ò½Å¤Í¤¿´ØÂçÁêËÐÉô¤Î¶¨ÎÏ¤Ç½é¤Î¸Ä¿Í¸å±ç²ñ¡ÖÂçºå°ÂÀÄ¶Ó¸å±ç²ñ¡×¤¬È¯Â¡£¡ÖºÇ½é¤ËÍè¤¿¤Î¤ÏÂçºå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¡£Åìµþ¤Ç¤â¸å±ç²ñ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£Âç´Ø²£¹Ë¤ÎÌ´¤ò¸ø¸À¤¹¤ë£²£±ºÐ¤Ë¡¢¤Þ¤¿ÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£