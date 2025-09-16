名古屋市のＩＧアリーナで行われたボクシングのトリプル世界戦の一夜明け会見が１５日、行われた。４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝は横浜市の所属ジムで取材に応じ、ＷＢＡ暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝を完封した会心の一戦を振り返るとともに「まだまだこれから」と“衰え説”を改めて一蹴。ＷＢＡ世界ミニマム級王座決定戦を制し、王者となった松本流星（２７）＝帝拳＝は都内の所属ジムで会見し、将来的な王座統一も視野に入れた。

衝撃の完封劇から一夜明け、傷のない尚弥の顔はいっそう自信に満ちあふれていた。「キャリア最大の強敵」と位置づけた頑強なパワーファイターをスピードと手数で圧倒しながら、１２回まで足を使い続けて翻弄（ほんろう）した。「ひとまず一安心。この試合に懸ける思いは非常に強かったので、作戦通りに勝つことができてホッとしている」と実感を込めた。

試合直後、リング上では「誰が衰えたって？」と耳に手を当てるポーズでおどけた。歴代最多に並ぶ世界戦２６連勝という金字塔を打ち立てたモンスターも３０代に突入後、昨年５月のルイス・ネリ（メキシコ）戦、今年５月のラモン・カルデナス（米国）戦と２度のダウンシーンを献上。国内外の報道やＳＮＳなどで“衰え説”が取りざたされることも増えた。

「（衰え説を）どこかで見たか？（試合配信元の）Ｌｅｍｉｎｏの（煽り）ＣＭを見てくださいよ。どこかでじゃないですよ（笑）」。遠くない距離からも当然耳に入っていたことを明かし「３１戦やってきて、数発被弾するシーンがあったり、２度のダウンがあっただけで衰えだの、ピークが過ぎただの、言われたい放題なんで」と吐露。ただ、希代のＫＯアーティストが今回は勝負に徹し、狙って判定勝ちを堅守するという引き出しを開けた。「そういう（衰え説を払拭する）意味でも『まだまだこれからだぞ』というところを見せられた」と胸を張った。

１２月には今年４戦目としてサウジアラビアの大型興行に初出陣し、来年５月には中谷潤人（Ｍ・Ｔ）との夢対決を計画している。次戦の展望について「（ＷＢＣ１位のメキシコのアラン）ピカソの映像を見て…」と正式発表前の相手の名前をフライングしてしまい「違うかも」と笑ってごまかすおちゃめな一幕もあった。

ヒット＆アウェーという新たな引き出しを解禁した今、近い将来のフェザー級転向にも期待が高まるが、尚弥は「まだスーパーバンタム級で戦える」と断言。「フェザーでも戦う自信はあるが、もう少し慎重になっていこうかなと。そんなに簡単な世界じゃない」と言った。それでも大橋ジムの大橋秀行会長は「（２階級上の）スーパーフェザーはいけるな」と、笑いを交えながらも太鼓判を押した。また一皮むけた怪物の行く末は、さらに可能性が広がった。