「阪神６−２中日」（１５日、甲子園球場）

阪神が２年ぶり８０勝に到達した。佐藤輝が初回、左中間へ先制の適時二塁打を放つと、三回には右中間へ３７号２ラン、五回も左へ２打席連続２ランと５打点の活躍。２度目先発となったネルソンは５回を３安打１失点で２勝目を挙げた。デイリースポーツ評論家の藤田平氏はレギュラーのボーダーラインにいる選手たちについて「ＣＳまでに存在感をどれほどアピールできるか」と奮起を期待した。

ネルソンの先発や、井坪、小野寺らの起用から見て取れる通り、阪神は主力を休ませつつ、ＣＳや来季を見据えて戦力を見極める作業を試合の中で行っていた。早々に優勝を決めたからこそ、勝ち負けを度外視してやれることだ。

ＣＳに関して言えば、ポジションが完全に固まっていないのはショートとレフトのみ。その中で熊谷の元気のなさは気になる。また小野寺も２試合ヒットを続けているが、他のレギュラーと比較すると、まだ物足りなさを感じた。

また死球で休んでいる近本の代わりにセンターに入った井坪やＤｅＮＡから移籍し生き残りをかける楠本は結果を残せなかった。来季以降の戦力という側面で見ると、ベンチ入りする選手、レギュラーになっていく選手は、元をたどればこうしたチャンスをものにしている。

ＣＳが近づいてくれば、チームはそちらのモードに入っていく。ボーダーラインにいる選手たちは、それまでに存在感をどれほどアピールできるか。ぜひとも少ないチャンスを生かしてほしい。