「阪神６−２中日」（１５日、甲子園球場）

阪神が２年ぶり８０勝に到達した。佐藤輝が初回、左中間へ先制の適時二塁打を放つと、三回には右中間へ３７号２ラン、五回も左へ２打席連続２ランと５打点の活躍。２度目先発となったネルソンは５回を３安打１失点で２勝目を挙げた。藤川監督は佐藤輝の２打席連発について「いい敬老の日になったんじゃないかなと思いますね」と称賛した。藤川監督との一問一答は以下の通り。

◇ ◇

（テレビインタビュー）

−ネルソンが先発で初勝利。

「まあ徐々に、少しずつ板に付いてきたかなというような感じですね」

−佐藤輝が見事な２打席連発。

「いい敬老の日になったんじゃないかなと思いますね。天気も良かったですしね。２本とも素晴らしいホームランだったし」

−畠がいい内容が続いてる。

「健康であることでね、また少し調子が落ちていてもですね、いざの時になってくれば上がってくる計算もありますから。その辺りは個々にコントロールしながらですけど」

−１２球団最速で８０勝。

「今月これで７勝５敗ですか。まあまあ、通常通りと言いますか、最初に少し多く勝ちましたから、月初め。その分が少しこういう流れになっていると」

（ペン囲み）

−伊原もリリーフとして、また彼の良さを。

「うーん…どうでしょうかね」

−その辺りはなかなか答えにくい。

「またあさって、はい」