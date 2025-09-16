「阪神６−２中日」（１５日、甲子園球場）

阪神・佐藤輝明内野手（２６）がミスターを超えた。三回に右中間へ３７号２ランを放つと、五回には左翼席へ２打席連続の３８号２ラン。初回の先制適時二塁打を含めて１試合５打点の大暴れで、５年目までの通算打点を４０６とし、巨人・長嶋茂雄を抜き去った。自己最多を更新するシーズン９６打点。敬老の日に快勝を届け、チームは２年ぶりに８０勝に到達した。

約３カ月ぶりの甲子園でのデーゲーム。澄んだ青空に佐藤輝が豪快なアーチをかけた。「しっかりいいコンタクトができたと思います」。豪快な一振りで、スタンドを埋めた虎党を熱狂させた。

強烈な一発が飛び出したのは、２−１で迎えた三回だ。１死一塁から松葉の変化球を捉えた。打球速度１８０キロを計測した一打は、センターバックスクリーン右に飛び込む３７号２ラン。シーズン９４打点目とし、キャリアハイを更新した。さらにこの時点で、５年目までの通算打点を４０４とし、巨人・長嶋茂雄の５年目までの打点数に並んだ。

これで終わらない。４−１の五回には、２番手・近藤の直球を捉えた。左翼ポール際へ、今季初の２打席連発となる３８号２ラン。２３年に続き、自身２度目となる甲子園での２桁本塁打。生え抜きの左打者で、複数年２桁本塁打を記録したのは、掛布雅之以来２人目となった。

この一発で通算４０６打点とし、ミスターを一気に抜き去った。「ちょっと時代が違いすぎて分からないですけど、よかったんじゃないですか」と喜んだ。２６歳の佐藤輝は実際にプレーを見たことはないが「偉大なプレーヤーだったんだろうなって感じますね」と存在の大きさを語った。“ミスタータイガース”に近づく男にとって、記録ずくめの一日となった。

初回にも左中間フェンス直撃の先制適時二塁打を放ち、２本塁打を含む３安打５打点と大暴れ。昨年９月に亡くなった最愛の祖父に大活躍の姿を届ける敬老の日となり「よかった」と表情を緩めた。

４番のバットが猛威を振るい、連敗を２でストップ。チームは通算７度目となるシーズン８０勝に到達した。藤川監督も「天気もよかったですしね。２本とも素晴らしいホームランだった」と、たたえた。

レギュラーシーズンも残すところ１１試合。キャリアハイを更新し続け、４１本塁打、１０４打点ペースとなった。「まだ（シーズンが）もうちょっとあるので、いけるところまでいきたい」と気合十分。虎の大砲は１本、１打点と積み重ね、想像をはるかに超える活躍を見せていく。

◆４１発、１０４打点ペース！ 佐藤輝はこの日の２本塁打と５打点でシーズン４１本塁打、１０４打点ペースに。また、今季甲子園１０本塁打。甲子園でのシーズン２桁弾は１３本だった２０２３年以来、自身２度目。球団左打者で甲子園２桁本塁打を複数年記録したのは５シーズンの金本知憲（０４年＝１５本、０５年＝１５本、０６年＝１０本、０７年＝１０本、０９年＝１３本）以来。生え抜きだと８シーズンの掛布雅之（７６年＝１０本、７８年＝１４本、７９年＝１９本、８１年＝１１本、８２年＝１７本、８３年＝１５本、８４年＝１５本、８５年＝１７本）以来、２人目。

◆シーズン８０勝到達 阪神が球団７度目となるシーズン８０勝。過去６度は【１】１９６４年＝８０勝５６敗４分け（１位）【２】２００３年＝８７勝５１敗２分け（１位）【３】０５年＝８７勝５４敗５分け（１位）【４】０６年＝８４勝５８敗４分け（２位）【５】０８年＝８２勝５９敗３分け（２位）【６】２３年＝８５勝５３敗５分け（１位）。球団最多勝利数は０３、０５年の８７勝。今季残り１１試合で、どれだけ勝利数を重ねられるか注目される。