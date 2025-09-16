「阪神６−２中日」（１５日、甲子園球場）

２度目の先発でスターターとしてもやれることを証明した。阪神・ネルソンは５回３安打１失点で先発初勝利。この時期に新たな適性を示したことに価値がある。「めちゃくちゃ緊張しました」というお立ち台からの景色はきれいだった。

初回は先頭の岡林に左前打を浴びたが、落ち着いて後続を料理。三回に田中の中犠飛で１点こそ失ったが、四、五回は危なげなくまとめた。来日最多の８１球も問題なし。「長いイニングを投げるために取り組めて良かったと思うよ」。中継ぎ時代よりも長めのランニングを増やし、スタミナアップにつなげた。

伝家の宝刀でもある魔球・ナックルも４球ほど使用。「捕手が止めてくれるから、思い切って投げることができているね」。配球の幅も広がり、的を絞らせない。１５０キロ近い直球にチェンジアップと、多彩な球種を効果的に操った。

今後は短期決戦へのアピールが続く。藤川監督は起用法について「その辺りは含みを持たせてもらいたいなと思いますけど。どうでしょうかね」と明言せず。助っ人自身は「自分ができることは何でもやりたい」とフル回転を誓った。

村上や才木らが名を連ねる先発ローテに、石井や及川らの強力ブルペン陣。そこにネルソンも割って入ることができるのか。新たな一面をのぞかせたことは、首脳陣をいい意味で悩ませることができる。