£É£Î£É¡¡£µÂç¥É¡¼¥àÀ©ÇÆ¹â¤é¤«Àë¸À¡ªÌÚÂ¼ËïºÈ¡Ö²¶¤é¤Ê¤é¤¤¤±¤ë¤ä¤ó¤Ê¡ª¡©¡×¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à£´»þ´Ö£³£µ¶Ê¤Ë£Í£É£Î£ÉÂçÇ®¶¸
¡¡£±£±¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î£É£Î£É¤¬£±£µÆü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¤ÇÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò³«ºÅ¡££µ·î¤«¤é£µÅÔ»Ô¤ò½ä¤Ã¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤Ç¡¢£³Æü´Ö¤ËÅÏ¤ê£Í£É£Î£É¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤òÇ®¶¸¤µ¤»¡¢¥Ä¥¢¡¼¤«¤é¤Î¤Ù£²£¶Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£ÅÓÃæ¤Ç¤Ï£Í£É£Î£É¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö£µÂç¥É¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤«¤ì¤¿¤¦¤Á¤ï¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÌÚÂ¼ËïºÈ¡Ê£²£·¡Ë¤¬¡Ö²¶¤é¤Ê¤é¤¤¤±¤ë¤ä¤ó¤Ê¡ª¡©¡×¤ÈÈ¿±þ¡£»Ä¤êÅìµþ¡¢»¥ËÚ¡¢Ê¡²¬¤Î£³¥«½ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö£µÂç¥É¡¼¥àÀ©ÇÆ¡×¤ÎÌ´¤Ø·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Ã±ÆÈ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ï¡¢ºòÇ¯¹Ô¤Ã¤¿µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç¤Î£²Æü´Ö¸ø±é¤ËÂ³¤£²ÅÙÌÜ¡£Æ±½ê¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Ïµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¤¿£³Æü´Ö¤Î¸ø±é¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¤ÎÃÏ¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï£±£°·î£³£±Æü¸ø³«¤Î¼«¿È½é¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ö£É£Î£É¡¡£Ô£È£Å¡¡£Í£Ï£Ö£É£Å¡Ø£É¡¡£Î£å£å£ä¡¡£É¡Ù¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö·¯¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡×¤ò½éÈäÏª¡£¥É¡¼¥à¸ø±é¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¥æ¥Ë¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤¹¤ë¤Ê¤É¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î£³£µ¶Ê¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡¡Ìó£´»þ´Ö¤È¤¤¤¦Ä¹¼Ü¤Î¸ø±é¤À¤Ã¤¿¡£ÃæÈ×¤Î£Í£Ã¤ÇÃÓ粼Íý¿Í¡Ê£²£´¡Ë¤Ï¡Ö¤ä¤Ð¤¤À¼¤¬¤«¤ì¤Æ¤¤Æ¤ë¡¼¡ª¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢Æ£ËÒµþ²ð¡Ê£²£¶¡Ë¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éµÙ¤à´Ö¤â¤Ê¤¯¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Â³¤¤¤¿À¾Þ«¿Í¡Ê£²£¸¡Ë¤â¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤¤Ä¤¤¡¢¤³¤³¤¬°ìÈÖ¤¤Ä¤¤¡×¤ÈÅÇÏª¡£¼å²»¤¬Ï³¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÇ÷ÎÏ¤ÏÍî¤Á¤ë¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃÓ粼¤Ï¡Ö¤³¤ÎÄ´»Ò¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¹¢¤ò¤«¤é¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÂÎÎÏ¤Î¸Â³¦¤ò¶²¤ì¤ººÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡À¾¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¸«¤ë¸÷·Ê¤Ë¡Ö²þ¤á¤Æ¸«¤ë¤È¤³¤ó¤Ê¤Ë£Í£É£Î£É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ¡×¤È¤·¡Ö¤Ç¤â¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤³¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¥é¥¤¥Ö¤ÎÆÃÊÌ´¶¤ò¸ý¤Ë¡£¡Ö¤À¤«¤é£Í£É£Î£É¤Î³§¤µ¤ó¤¬À¸¤¤¬¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÓÃæ¤Ç¤Ï¡Ö£µÂç¥É¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¤¤¿¤¦¤Á¤ï¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿£Í£É£Î£É¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÈ´¤«¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÅÄÅç¾¸ã¡Ê£²£¶¡Ë¤Ï¼«¤é¿¨¤ì¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤ÆÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÌÚÂ¼¤â¡Ö¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡¢£É£Î£É¤Ê¤é¤¤¤±¤ë¤ä¤ó¤Ê¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ö¤½¤ÎÆü¤Þ¤Ç²¶¤é¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´èÄ¥¤ë¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¤ò·Ð¤Æ¡¢»Ä¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¡¢»¥ËÚ¥É¡¼¥à¡¢¤ß¤º¤Û£Ð£á£ù£Ð£á£ù¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤Ø¡££Í£É£Î£É¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢£±£±¿Í¤Ç¿·¤¿¤ÊÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¡£
¡¡¡þ£É£Î£É¡Ê¤¢¤¤¤¨¤Ì¤¢¤¤¡Ë£²£°£²£±Ç¯£¶·î¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ö£Ð£Ò£Ï£Ä£Õ£Ã£Å¡¡£±£°£±¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ó£Å£Á£Ó£Ï£Î£²¡×¤Ç¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç·ëÀ®¡£Æ±£±£±·î£³Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÃÓ粼Íý¿Í¡¢Èøºê¾¢³¤¡¢ÌÚÂ¼ËïºÈ¡¢¸åÆ£°ÒÂº¡¢º´ÌîÍºÂç¡¢µöËËÞ¡¢郄ÄÍÂçÌ´¡¢ÅÄÅç¾¸ã¡¢À¾Þ«¿Í¡¢Æ£ËÒµþ²ð¡¢¾¾ÅÄ¿×¤Î£±£±¿ÍÁÈ¡£Æ±Ç¯¤Ë¡ÖÂè£¶£³²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þ¡£º£Ç¯¤Î£±£°·î£³£±Æü¤Ë¤Ï½é¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ö£É£Î£É¡¡£Ô£È£Å¡¡£Í£Ï£Ö£É£Å¡Ø£É¡¡£Î£å£å£ä¡¡£É¡Ù¡×¤¬¸ø³«¡£