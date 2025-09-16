15日の新潟市中央卸売市場。



【氏田陽菜アナウンサー】

「こちらの市場で出荷のピークを迎えているのは、秋を代表する花の一つ菊です」



お墓参りや結婚式など、幅広いシチュエーションで使用される菊。



色とりどりの花が並ぶ一方で、今年は厳しい暑さの影響を受けたと言います。



【新花 総務部 池田紀行 主任】

「気温が高くなると生育が止まってしまう性質がある。夏場から秋口にかけて

若干入荷量が減っていた。」





ただ、徐々に気温が下がっていくこれからの時期は、様々な菊が入荷する見込みです。【新花 総務部 池田紀行 主任】「咲き方が何種類かある。用途によって使い分けることで色んなシーンで活躍できる花です。」丸い形が特徴の「ピンポン咲き」や花びらが細長い糸状に伸びた「スパイダー咲き」など、その形は様々。さらには・・・【新花 総務部 池田紀行 主任】「お彼岸用の墓花というと白い菊、黄色い菊やススキを合わせていくが、これは可愛らしいタイプ。」若い世代を中心に今、菊の花束が人気を集めています。【新花 総務部 池田紀行 主任】「カラフルにすることで季節感を感じられると思う。」また、菊は長く楽しめるのも特徴の一つ。茎を少し切りながら毎日水を替えることで、２週間ほど綺麗な状態を保てるといいます。まもなくやってくるお彼岸に、色鮮やかな菊の花を供えるのもいいかもしれません。