元プロ野球・阪神の横田慎太郎さんの半生を描く映画「栄光のバックホーム」（１１月２８日公開）に主演している俳優・松谷鷹也（３１）が１５日、大阪・くら寿司スタジアム堺で開催された関西独立リーグ・堺シュライクス−兵庫ブレイバーズのファーストピッチセレモニーに登場した。横田さんのドラフト同期入団で、現在は堺の投手コーチを務める山本翔也氏（３６）と１打席限りの“ガチンコ対決”を行った。

横田さんは２０１３年のドラフト会議で阪神に２位指名され入団。２３年７月に脳腫瘍のため２８歳の若さで死去した。山本氏は同じく１３年ドラフト５位で阪神に入団。プロ通算１勝で１８年オフに退団し、昨年から堺の投手コーチを務めている。

セレモニーで松谷は山本氏が投じたボールを、横田さんが乗り移ったかのようなスイングで、一塁側にライナー性の打球を放った。イベント後は「（山本氏が）慎太郎さんとドラフト同期ということで、ご縁を感じます。打席から見るグラウンドの景色はキラキラ輝いていて、すごくすてきでした」と感無量の様子。山本氏は「（横田さんに）めっちゃ似てましたね。横田みたいな打球を打ってくれました」とこちらも感慨深げに話した。

この日は神戸市のご当地アイドル・ＫＯＢｅｒｒｉｅＳ♪も応援に駆けつけ、選手たちがグラウンドに向かう際に花道を作るなど会場を盛り上げた。キャプテンの森島みなみは「選手の皆さんの温かく楽しそうな雰囲気を間近で感じることができ、とてもうれしかった。この一日を通じ、横田さんの功績がさらに多くの方に伝わることを願っています」と話した。