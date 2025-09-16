※経済指標

【米国】

＊ＮＹ連銀製造業景気指数（9月）21:30

結果 -8.7

予想 5.0 前回 11.9



【カナダ】

＊卸売売上高（7月）21:30

結果 1.2%

予想 1.2% 前回 1.0%（0.7%から修正）（前月比)



＊製造業売上高（7月）21:30

結果 2.5%

予想 1.6% 前回 0.3%（前月比)



※発言・ニュース

＊トランプ大統領、大幅利下げを実施すべき

トランプ大統領はパウエル議長に対し、「直ちに、かつ当初に考えていたよりも大幅な利下げを実施すべきだ」と要請した。自身のＳＮＳに投稿した。



＊トランプ大統領、中国の習主席と１９日に話すと表明

トランプ大統領は、中国の習近平国家主席と１９日に話すと述べた。



＊トランプ大統領、企業決算を四半期から半年ごとに変更すべき

トランプ大統領は、企業が四半期ごとに決算を報告する現行制度について「半年ごと」に変更すべきだと主張した。業務やコスト削減につながるとし、米証券取引委員会（ＳＥＣ）の承認を条件に提案している。



＊ベッセント財務長官

ベッセント米財務長官は１５日、ＴｉｋＴｏｋを巡り、米中による解決が「非常に近い」と語った。ベッセント長官とグリア米国通商代表部（ＵＳＴＲ）代表は、マドリッドで中国と通商協議を行っており、１５日で２日目となる。



＊クックＦＲＢ理事、文書に「別荘」と正しく記載

購入物件を「主たる住居」と偽り、低金利の住宅ローンを申請したとして、トランプ大統領が解任しようとしているクックＦＲＢ理事は、問題の物件のうちの１件を、少なくとも２件の文書で「別荘」または「別宅」と記載していたと伝わった。



＊コッハー・オーストリア中銀総裁

・リスクは現在、より均衡している。

・貿易リスクがインフレ圧力かデフレ圧力かは判断できない。

・欧州では中央銀行の独立性が疑問視されていない。

・インフレリスクはかなり均衡している。

・ＥＣＢの金利は現状適切。

・ＥＣＢは弾薬を温存すべき。

・ＥＣＢにおいて、金利見通し（ドット・プロット）導入の説得力ある論拠はない。



＊ビルロワドガロー仏中銀総裁

ビルロワドガロー仏中銀総裁の発言が伝わっており、バイル前首相の予算案は税の公平性で改善の余地あると述べた。その上で仏中銀は２６年のＧＤＰを０．９％、２７年を１．１％と予測。伴に０．１％ポイント下方修正した。また、フランスは２０２９年の赤字目標を３％に維持すべきとも述べている。



＊ブルラード氏

ブラード前セントルイス連銀総裁の発言が伝わっており、自身がＦＲＢ議長に就任する可能性について、ベッセント財務長官とそのチームと協議したと述べた。

