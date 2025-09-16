◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ３―０巨人（１５日・横浜）

大記録をアシストしようと全員一丸になった。田中将の日米通算２００勝がかかった一戦は０―３で完封負け。２位を争うＤｅＮＡとの敵地２連戦連敗で、順位が入れ替わって４４日ぶりに３位に転落した。それでも阿部慎之助監督（４６）に悲壮感はなかった。「負けていい試合だったっていうのはないんだけど、次に必ずつながる試合だったかなと思います」。熱いプレーの連発に希望の光を見た。

０―０の５回の守備。２死満塁、度会の左翼線のライナーに左翼・丸が地面すれすれでダイビングキャッチ。抜けていれば複数失点の危機を救った。「絶対捕ろうと。試合前に監督から『マー君が気迫前面でやってくれると思うから』っていう話をされていたので」と執念が実った超美技。田中将は両手を上げてガッツポーズで感謝した。

続く６回、先頭の筒香の右中間のライナーを今度は中堅・キャベッジが横っ跳びで好捕した。その場で絶叫する助っ人に向け、マウンドの田中将は脱帽。神がかり的なスーパープレー連発がチームに勇気を与え、士気がより高まった。

その後の６回２死一、二塁では、石上の右翼後方へのライナーを中山がグラブの先に当てながら惜しくもはじき、決勝の２点適時二塁打。ボール１個分、紙一重の差で捕球できず、外野トリオの好守備３連発とはならなかったが、田中将を助けようと食らいついた。阿部監督は「負けはしたんだけど、みんな気持ちが出ていてね」と闘志あふれる姿を収穫に挙げた。

反省点を挙げるとすれば、無得点に終わった攻撃面。４回１死二、三塁、打者・中山でＤｅＮＡの内野は１点ＯＫの定位置だった。初球ファウル、２球目は見逃し。２ストライクとなったことで前進守備になり、最後は空振り三振に倒れた。相手のケイに厳しい攻めをされたが、何とか追い込まれる前に内野ゴロでも１点を取る攻撃ができれば状況が変わったかもしれない。

６４勝６５敗３分けとなり残り１１試合。９回６安打完封勝利を許したケイとは今後の短期決戦を見据えても、さらなる研究が不可欠だ。ＣＳ本拠地開催の２位を目指す中で２６、２７日には再びＤｅＮＡと敵地・横浜で２連戦がある。しびれる順位争いが続くが、この夜のように結束して熱く戦っていけば勝機は見えてくるはずだ。（片岡 優帆）