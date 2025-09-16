◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ３―０巨人（１５日・横浜）

田中将は初球にストライクが取れることで主導権が握れ、今年一番と言っていいピッチングだったよ。ＤｅＮＡと２位争いをする大事な試合で投げるにふさわしい内容だった。何とかマー君を勝たせようというバックの気持ちが、丸やキャベッジの素晴らしいダイビングキャッチに表れていたし、勝てる要素はそろっていたんだけどなあ…。

ただ、６回には明らかに疲れが見えた。１死一塁で佐野にストレートの四球を与えた球は全てが抜けた球。ここでベンチから杉内コーチが水とタオルを持ってマウンドに行ったが、映像で見ている限り「まだ０点だ。最後のギアを上げて、ここだけ頑張れ！」という強いゲキを飛ばしたようには見えなかったことが、俺にはちょっと残念に思えたね。

勝ち星を得るには、もちろん打線との巡り合わせもあるけれど、幸か不幸か先発陣が不足しているし、この日のような投球をしてくれるなら、まだ２回くらいは先発の機会があるだろう。次回は２１日の中日戦らしいが、さらに２８日のヤクルト戦に投げられる可能性もある。勝利をつかむチャンスは必ず、あるさ。（スポーツ報知評論家・堀内 恒夫）