9月16日（火）の『相席食堂』、佐賀県佐賀市にやってきたのは、元ＮＨＫのアナウンサーであり、夫は千鳥の先輩芸人、バナナマン・日村の妻としても知られている神田愛花。

©ABCテレビ

街を歩けば、あちこちから声がかかるほど人気者の神田。地元の人オススメの佐賀牛が美味しいレストランで観光客のカップルと相席する。「上手くいく秘訣は？」と聞かれた神田は、「結婚願望がなかった私が初めて結婚したいと思った人が今の夫だった」と、その理由を明かす。

©ABCテレビ

佐賀市の街中を散策した後は、「地方に来たら、田んぼを見たい。水の中の生態系を見たい」と、のどかな景色が広がる郊外へ。すると、農作業中のお父さんから、三つの鳥居がある新北神社について教えてもらう。神社が建つ前からある樹齢およそ2200年の御神木は天に昇る龍のような姿。神田は手をかざし、御神木からパワーを授かる。

さらに、有明海の干潟に生息するシオマネキというカニを使った珍味の製造現場を拝見。シオマネキを獲る名人を訪ね、シオマネキの手づかみ漁に挑戦する！

©ABCテレビ

この日は他にも、蛙亭の中野周平が三重県津市へ。男衆がふんどし姿で大きなザルを奪い合う「ざるやぶり」神事に参加する。手にすれば、その年は幸せになれるというザルを中野は取ることができるのか！？

©ABCテレビ

MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。16日（火）は、よる11時10分放送。TVerでも無料配信。

©ABCテレビ