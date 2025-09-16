

応用の効く汎用スキルが身につくとして、コンサル業界への転職が増えています（写真：Graphs／PIXTA）

国内のコンサル市場は2023年度に2兆円を突破＊、年平均で13％という高い成長率を維持している。それに伴い、コンサル業界への転職者も急増中だ。

新卒学生のみならず、事業会社から業界未経験で転職するケースも過去にない規模となっている。本記事では、コンサル転職の実際をデータと共に紹介する。

＊本記事は後編です（前編：『「時間の流れは体感3倍速」「わからない単語をひたすら検索」──"事業会社からコンサル"転職組が語る≪最初の壁≫』）。

＊出典：コダワリ・ビジネス・コンサルティング株式会社発表、「日本のコンサルティング市場規模と将来予測」の2024年版

学生の間で広まる「とりコン」、何の略？

転職サイト『外資就活ネクスト』の会員データでは、事業会社からコンサルへの転職者数は、2020年から2024年の4年間で2倍以上に増加した。

こうした転職者増の一因には、就職活動におけるコンサル人気がある。

新卒学生向けの調査ではあるが、「外資就活ドットコム」における優秀層の学生を対象とした最新の就活人気企業ランキングでは、トップ10のうち8社をコンサルティングファームが占めた。





学生の間では「とりあえずコンサルに就職しておこう」を意味する「とりコン」という言葉も一般化している。こうした流れが転職市場にも波及し、事業会社から未経験でコンサルに挑むケースが広がっているのだ。

そもそもコンサル業界はなぜ好調？

そもそもコンサル市場が右肩上がりで成長している背景には、デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進や人手不足の深刻化、さらに経営課題の高度化がある。こうした課題に自社だけで対応するのが難しい企業は、外部のコンサルティングファームに支援を依頼するようになったのだ。

コンサル側の人材需要も旺盛だ。アクセンチュアの従業員数はこの10年で約2.1倍に増え、いまや世界で77万人を超える規模に。Big4と呼ばれるデロイト、PwC、EY、KPMGも同様に人員を拡大しており、採用の裾野はますます広がっている。





実際に事業会社からコンサル転職を果たした人の平均年齢は28.7歳。多くは新卒で事業会社に入社し、4〜6年の勤務を経てコンサル業界へ転じている。年収も転職によって平均66万円アップし、731万円に達した。これは同年代の平均給与を大きく上回っている。

出身業界を見るとIT系企業が最も多く、全体の3割近くを占める。近年のDX案件の拡大に伴い、ファーム側がIT人材を積極的に採用していることが背景にある。そのほか金融、メーカーといった業種からの転職も目立ち、経営課題の多様化に対応する人材が求められている。



転職理由としては「キャリアアップ」「スキルの獲得」を挙げる人が大半だ。将来CxOを目指すために経営戦略のスキルを磨きたい、幅広く応用の効く汎用スキルを身につけたい──。多くの人が年収アップ以上に「成長の機会」としてコンサルを選んでいる。

早期離職は意外と少ない

「コンサルは厳しい」「長時間労働で疲弊する」といったイメージも根強いが、「外資就活ネクスト」の実績では実際に6カ月以内で辞めてしまう人はごくわずかだ。

理由のひとつは、転職者自身がある程度の過酷さを理解し、覚悟を持って入社していることにある。また、ファーム側も未経験者向けの研修や“助走期間”を設けることで、軟着陸を支援している。

もちろん「UP or OUT（昇進か退職か）」という文化は残っており、厳しい競争環境であることに変わりはない。ただ、多くの転職者は数年の在籍を通じてスキルを獲得し、次のキャリアへと進んでいる。

コンサル経験者が口を揃えて語るのは、汎用スキルが磨かれることだ。ドキュメンテーション力、論理的思考力、短期間で成果を出す耐性──これらは事業会社に戻っても役立つ強力な武器となる。

外資系ファームを経て自動車メーカーの経営企画に転じたCさんはこう振り返る。

「コンサル時代はつらいことの方が多かったですが、自分の転職に点数をつけるとすれば80〜90点。今の仕事に生きているスキルはすべて、当時必死で身につけたものです」

今後も成長は続く？

企業の経営課題はますます複雑化しており、AI、サイバーセキュリティ、地政学リスク、人的資本経営など新たなテーマが次々と登場している。こうしたトピックスに対応する限り、コンサル市場の拡大は続くだろう。

事業会社出身者にとって、コンサル転職は容易ではない。しかし「質とスピード」を叩き込まれる経験は、その後のキャリアを大きく広げると経験者は語っている。挑戦の価値は十分にあると言えるだろう。



（武藤 洸平 ： 「外資就活ネクスト」事業責任者）