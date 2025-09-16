¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×Åìµþ¥À¡¼¥Ó¡¼½ªÈ×¤Î¾®¶¥¤ê¹ç¤¤¡¢Ä¹ÁÒ´´¼ù¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡È¼ç¿³¤Î°ì¸À¡É¡ÚFCÅìµþ¡Û
¡¡2025Ç¯£¹·î15Æü¡¢Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¤ÎFCÅìµþ¤¬Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ò£±¡Ý£°¡Ê·è¾¡ÅÀ¤ÏÄ¹ÁÒ´´¼ù¡Ë¤Ç²¼¤¹¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¤Þ¤µ¤ËÎ¾¥Á¡¼¥à¤Îº²¤Èº²¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¡¢»î¹ç½ªÈ×¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¾®¶¥¤ê¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡FCÅìµþ¤¬£±¡Ý£°¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿90Ê¬¡¢Ä¹ÁÒ¤¬Å¨¿Ø¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¥¨¥ê¥¢ÉÕ¶á¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¡£¤½¤³¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤¬·ã¤·¤¤¥Á¥ã¡¼¥¸¤ÇÅìµþV¤ÎÊ¡ÅÄÍ¯Ìð¤òÅÝ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥×¥ì¡¼¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢Ä¹Í§¤«¤é¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò¼õ¤±¤¿Ä¹ÁÒ¤¬½Ð¤·¤É¤³¤í¤ò¼º¤¤¡¢·ë²ÌÅª¤ËÅÝ¤ì¤¿Ê¡ÅÄ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅö¤Æ¤Æ¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò¤â¤é¤ª¤¦¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÅìµþV¤ÎÁª¼ê¤¬·ã¹·¡£°ì»þ¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ë¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»³ËÜÍºÂç¼ç¿³¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿Ä¹ÁÒ¤Ï¤½¤Î¾ì¤ÇÊ¡ÅÄ¤Ë¼Õºá¤·¡¢»î¹ç¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤ÇÄ¹ÁÒ¤Ë¤½¤ÎÈó¿Â»ÎÅª¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ç¿³¤Ë¤É¤¦ÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¤«¤òÌä¤¦¤È¡¢¡Ö¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
