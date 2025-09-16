「もう終わりなのか」中国代表の大エースがACLEの登録メンバー外で海外騒然！「“世界４位”のストライカーが引退か」
中国代表の大エースがまさかの登録外となった。
中国スーパーリーグ王者の上海海港は９月14日、アジア・チャンピオンズエリート（ACLE）の登録メンバーを発表。その中にエースの中国代表FWウー・レイの名前がなかった。
このメンバー落ちは、母国だけでなく隣国でも話題となり、韓国メディア『Xports News』は「世界ランキング４位の中国ストライカー、ウー・レイが引退？１年間の欠場で、ACLEもメンバー外。ファンは不安『もう終わりなのか？』」と見出しを打ち、次のように伝えた。
「中国代表のスターストライカー、ウー・レイが１年近くも欠場している。ファンの間では、負傷による早期引退の可能性も議論されている。2025-2026シーズンのACLEメンバーからも除外されていることが明らかになった」
記事は、中国のファンから「ウー・レイのプレーを本当に見たい」「１年間も欠場するなんて一体どんな怪我なんだ？ 前十字靭帯断裂でもそこまで長くはかからない」「来年復帰できるかどうかわからない」「たとえ復帰したとしても、再び登録できるのだろうか？」といった声が上がったと紹介。こう続けている。
「1991年生まれのウー・レイは、予想よりも早く引退するかもしれない。怪我をする前は、2024年に45試合で42ゴールを記録し、ヴィクトル・ギェケレシュ、アーリング・ハーランド、ハリー・ケインに次ぐ４位の得点記録を残していた」
「しかし、怪我からの回復の兆しは見えず、ファンの心の中から薄れつつあるようだ。年齢を考えると、たとえ復帰できたとしても、怪我前の調子を取り戻せるかどうかは不透明だ。引退に踏み切る可能性が高い」
ACLEどころか、キャリア継続の危機に陥っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
