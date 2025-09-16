「下落、また下落」日本代表のFIFAランク急落予測に韓国メディアも驚き「わずか４か月で…」
日本代表は９月のアメリカ遠征を１分け１敗（メキシコに０−０、アメリカに０−２）で終えた。
９月18日に発表予定のFIFAランキングでは、17位から19位にダウンすると見込まれている。
この下落に注目したのが韓国メディア『スポーツ朝鮮』だ。「９月の国際試合で惨敗を喫した日本のFIFAランキングは、15位から17位へ下落、そして19位へまた下落、２年ぶりの低順位を記録する可能性が高まっている」と報じている。
「日本は７月も15位から17位へと２つ順位を落とした。18日に発表予定の９月のランキングで19位が確定した場合、わずか４か月で４つ順位を落とすことになる。19位は2023年９月以来の低い順位だ」
一方で、アメリカに２−０、メキシコに２−２だった韓国代表は23位を維持と予想。北中米ワールドカップでポット２に入るには、ぎりぎりのラインだと危機感を露わにしている。
「24位と予想されていたエクアドルと５ポイント差、25位のオーストラリアとは約10ポイント差だ。ワールドカップのポット分けは、10月のFIFAランキングに基づく。W杯で強豪国と対戦しないためには、10月のブラジル、パラグアイとの国内２試合で期待を上回る成績を収める必要がある」
日本も10月にパラグアイ、ブラジルと対戦。急落を食い止められるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
