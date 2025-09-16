東北唯一の闘牛「平庭闘牛大会」が行われる岩手県久慈市山形町の平庭闘牛場で７日、初の「闘牛ウェディング」が開かれた。

式を挙げたのは、同市在住で闘牛を鼓舞する「勢子（せこ）」の堀江りんさん（２４）と、整備士の貫太さん（２６）。「伝統を大切にしながら新しい風を吹かせたい」と、りんさん自らが企画し、牛たちの前で永遠の愛を誓った。（高吉友佳）

円形の平庭闘牛場の中心に設けられた祭壇。周囲では親族や友人に加え、闘いを控えた牛数十頭も後方から見守る中、和装の２人がゆっくりと入場し、玉串をささげた。

闘牛ウェディングでは、神前結婚式になぞらえて「牛前式」と名付けられ、牛や勢子らとの記念撮影や餅まきも行われた。観戦で訪れた地元の女性（７９）は「初めて見る結婚式。（闘牛場に）白無垢（むく）姿で立っていて格好よかった」と目を輝かせた。

長野県伊那市出身のりんさんは、地元の農業高校を卒業後、２０１８年に短角牛について学ぶため、金ヶ崎町の岩手県立農業大学校に進学した。在学中に大会を初観戦し、奮闘する牛と勢子の姿に「めっちゃ格好いい。私も出たい」と心を奪われた。

卒業後は雫石町の畜産農家に就職。短角牛の学びを深めたいと、２２年に主要産地である久慈市の地域おこし協力隊員に転身した。農家で短角牛の生産を手伝ったり、精肉店で修業を積んだりする傍ら、勢子として大会の出場を重ねた。

５月に勢子が集まった懇親会で結婚を報告したところ、「せっかくなら牛たちの前で祝いたい」との話題で盛り上がった。変わったことが好きなりんさんは「すごく面白い」と即決し、自ら企画書を大会の事務局に提出。貫太さんも、「絶対に誰もやったことのないことだから」とすぐに賛成してくれた。

式典後、会場では「しらかば場所」が開かれ、Ｔシャツ姿のりんさんが、最大１トン超の牛に力強いかけ声を送り続けた。「皆さんの協力のおかげで式を開催できた。来年には『全国闘牛サミット』が（１０年ぶりに）久慈市で開かれるので、今後も勢子として闘牛大会を盛り上げていきたい」と意気込みを語った。

◆平庭闘牛大会＝１９８３年に観光行事として久慈市山形町で開始。江戸時代に沿岸特産の塩を牛の背に乗せて盛岡方面へ運ぶ際、先頭の牛を決めるために突き合わせたのが闘牛の始まりとされる。牛に負け癖がつかないよう引き分けで終わるのが特徴。年３回の本場所が開催されており、１０月１９日に今年最後の「もみじ場所」が開かれる。