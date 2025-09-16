株式会社「やる気スイッチグループ」が運営する個別指導の学習塾で教室長だった男が、女子中学生の教え子にわいせつな行為をしたとして警視庁に逮捕されたことがわかりました。

■塾の教室長がわいせつ行為か

不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、株式会社「やる気スイッチグループ」が運営する個別指導の学習塾「スクールIE」の元教室長・石田親一容疑者（45）です。

捜査関係者によりますと、石田容疑者は2025年3月と5月、都内にある「スクールIE」の教室で、教え子で当時中学生の女子生徒（15）の胸や太ももを触るわいせつな行為をした疑いがもたれています。

■質問すると必要以上に近づき…

「スクールIE」は、講師1人と生徒1〜2人の個別指導を売りにしていて、石田容疑者は、女子生徒と他の生徒や講師がいない時間に2人きりで授業をしていたといいます。

当時2人は机に横並びで座り、女子生徒が質問をすると石田容疑者は必要以上に近づき、犯行に及んだとみられています。

また、女子生徒の服の中に手を入れ、下着の上から胸を触るなどしていたとみられ、女子生徒が抵抗するために上着を着るなどしましたが、その後も服の上から触り続けていたということです。

■小学生から数年間指導…“先生だから言えなくて”

被害にあった女子生徒は、小学生のころから数年間にわたり石田容疑者の教え子でした。

そのため、触られても“先生だから”となかなか言い出すことができなかったといいますが、耐えきれず、以前から利用していたカウンセラーに相談したことで、事件が発覚したということです。

■“指導歴20年”のベテラン HPには教室長としての思い

石田容疑者は高校卒業後、2005年7月ごろからアルバイト講師としてこの塾で働き始め、その後、2014年に正社員に登用され、その時から教室長として指導していた講師歴約20年のベテランだといいます。

現在は削除されている「スクールIE」の教室のホームページ上には、「お子さまのやる気を引き出し、伸ばすこと」との書き出しで石田容疑者の教室長としての思いがつづられていました。

「将来の夢や目標、その実現のためにいま、何を頑張れるのかをお子さま本人と一緒に考えて、学習環境に変化を起こしていきます」「大切なお子さまの『やる気スイッチをON！』にしていきます！」（石田容疑者のHP上のコメント）

石田容疑者は、やる気スイッチグループを9月12日付で懲戒解雇されたということです。

■きっかけは「たまたま」「生徒が何も言わなかった」

警視庁の調べに対し、容疑を認めているという石田容疑者。

「最初は隣で教えていた時にたまたま胸に手があたった」「女子生徒が何も言わなかったので、大丈夫かなと思いエスカレートしてしまった」「これまでに10回くらいの授業で触った」とも話しているということです。