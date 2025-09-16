DEEN ÃÓ¿¹½¨°ì Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÌÌ¡Öº£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÄµÇ°¤Î¼Ì¿¿¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤Ë
¡¡£Ä£Å£Å£Î¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦ÃÓ¿¹½¨°ì¤¬ÇÐÍ¥¤Î¿¹ÅÄ·òºî¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë£Æ£Í¡¡£Î£Á£Ã£Ë£µ¡ÖÀÄ½Õ¤â¤®¤¿¤ÆÄ«°ìÈÖ¡ª¡×¡Ê£²£±ÆüÊüÁ÷¡Ë¤È¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÀÄ½Õ¤Î·®¾Ï¤Ï¤¯¤¸¤±¤Ê¤¤¿´¡×¡Ê£²£²ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡ÃÓ¿¹¤Ï¶È³¦¤Ç¤â¡Ö¤½¤ÐÄÌ¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Àè·î¤Ë¤Ï¡¢ÃÓ¿¹¼«¤é¹Í°Æ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¤ÇÀ¸ÌÍ¤ò»È¤Ã¤¿½½³ä¶¾Çþ¤ÎÀìÌçÅ¹¡Ö£Ó£Ï£Â£Á¡¡£Ã£Á£Æ£Æ¡¡£É£Ë£Å£Í£Ï£Ò£É¡×¤òËÌ¤Î´Ý¤ÎÆüËÜÉðÆ»´ÛÆâ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£ÃÓ¿¹¤Ï¡Ö¸½ºß¡¢»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉðÆ»´ÛÆâ¤ÎÉô²°¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢°û¿©Å¹¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤ÈÄó°Æ¡×¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÉðÆ»´Û£¶£°¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡Ö¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¼Ô¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤â¤Ê¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÁÏºî¤·¤¿¤½¤Ð¤Ï¡¢½½³ä¤ÎÀ¸ÌÍ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡£±¹æÅ¹¤Ï£³Ç¯Á°¤ËÅìµþ¡¦ÀÖºä¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤é¤æ¤ë¿©¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¹âÆÀÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡ÖÅÔÆâ¤Î¤½¤ÐÅ¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¾ï¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¿·¤¿¤ËÉðÆ»´ÛÅ¹¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¼ÂÀÓ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÃÓ¿¹¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤â¹©É×¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¤â¤ê¤½¤Ð¡¢¤«¤±¤½¤Ð¡¢ÆÃÀ½¤«¤ÍÈ¤²¤½¤Ð¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢¥°¥ë¥á¥¢¥×¥ê¡Ö£Ó£Á£Ò£Á£È¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Í£Å£Î£Õ¡¡£Á£×£Á£Ò£Ä¡¡£²£°£²£´¡×¤Î´ØÅì¤½¤ÐÉôÌç¤ÇÆó¤ÄÀ±¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ØÎä¤ä¤·Ã³¡¹¤½¤Ð¡Ù¤äÐ§Êª¡¢¤µ¤é¤ËÉðÆ»´Û¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ë²°º¬¤Îµ¼Êõ¼î¡Ê¤®¤Ü¤·¡áÄÌ¾Î¡Ø¶Ì¤Í¤®¡×¡Ë¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¥ª¥Ë¥ª¥ó¤Ä¤±½Á¤½¤Ð¡×¤â³«È¯¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£Ä£Å£Å£Î¤Ï·ëÀ®£³£²Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÃÓ¿¹¤Ï°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯£¶·î¤ËÀÂµî¤·¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¡¦µð¿Í½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤ÈÅìµþ¡¦ÀÖºä¤Î¼÷»Ê²°¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤òµó¤²¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¡×¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¡¢Âè£±£³Âå´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·¤¿¸å¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î»þ¤Ë»£¤Ã¤¿µÇ°¼Ì¿¿¤ò²ÈÊõ¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¯°ú¤¿¤Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤·¤Æ¡¢¼Â²È¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦´äÆâÄ®¡Ë¤Îµï´Ö¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë»þ¤ËÅ¥ËÀ¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤À¤±¤¬Åð¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦»°½½¿ôÇ¯¤¿¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£