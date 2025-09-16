¡Úºå¿À¡Ûº´Æ£µ±ÌÀàÌµ´§Â´¶Èá¤Ï³Î¼Â¤«¡¡Â¾µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤â¡Ö£Ç£Ç¾Þ»°ÎÝÉôÌç¤ÏÊ¸¶ç¤Ê¤·¡×
¡¡ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£µÆü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç£²ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Î£³£·¡¢£³£¸¹æ£²¥é¥ó¤ò´Þ¤à£´ÂÇ¿ô£³°ÂÂÇ£µÂÇÅÀ¤ÎÂçË½¤ì¡£¥Á¡¼¥à¤ò£¶¡½£²¤Î´°¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡½é²óÆó»àÆóÎÝ¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤Çº¸Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÀèÀ©Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤È¡¢£³²ó°ì»à°ìÎÝ¤Î£²ÂÇÀÊÌÜ¤Ë¤ÏÉÍÉ÷¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤ë±¦Ãæ´ÖÀÊ¤Ø¤Î£²¥é¥ó¡£Â³¤¯£µ²óÆó»à°ìÎÝ¤ÎÂè£³ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¥«¥¦¥ó¥È£²¡½£²¤«¤é³°³Ñ£±£´£´¥¥íÄ¾µå¤òÂª¤¨¤Æº¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤ËÃåÃÆ¡£¾Ã²½»î¹ç¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¸×ÅÞ¤¿¤Á¤Ø¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤ò¾å²ó¤ëÇ®¶¸¤ÈËþÂ´¶¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡£²¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤âº¸±¦¤ËÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤ëµ»½Ñ¤¬¥×¥í£µÇ¯ÌÜ¤Î¥µ¥È¥Æ¥ë¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Çº£µ¨£¹£¶ÂÇÅÀ¤È¤·¡¢¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤â°ìµ¤¤Ë¹¹¿·¡£³Î¤«¤Ê¿Ê²½¤ò¼þ°Ï¤Ë¶¯Îõ¤Ë°õ¾ÝÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À®Ä¹¤·¤¿¤Î¤ÏÂÇ·â¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡²¬ÅÄÁ°À¯¸¢È¯Â¤ÈÆ±»þ¤ËÀµ»°ÎÝ¼ê¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ººö¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤ÏÄ¹Ç¯¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÃÃÏ£¤È¼«¿È¤Î¹©É×¤â¤¢¤ê¡¢º£µ¨¤ÏµåºÝ¤Î¶¯¤µ¤äÁ÷µå¤Î°ÂÄê´¶¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¡£ºòµ¨¤Î£²£³¼ººö¤«¤éº£µ¨¤Ï¤ï¤º¤«£µ¼ººö¤ÈÂçÉý¤Ë¸º¾¯¡£Â¾µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ç¤¹¤é¡Öº£Ç¯¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¡Ê£Ç£Ç¡Ë¾Þ¤Î»°ÎÝÉôÌç¤Ïº´Æ£µ±¤ÇÊ¸¶ç¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÀ®Ä¹¤òÇ§¤á¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤ÎàÉÔºßá¤â£Ç£Ç¾Þ½é¼õ¾Þ¤ÎÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£Æ±¾Þ¤ÎÆâÌî¼êÉôÌç¤ÎÍ»ñ³Ê¼Ô¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î»î¹ç¿ô¤Î£²Ê¬¤Î£±°Ê¾å¤Ç¡¢Æ±¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤¬¾ò·ï¡££²£°£²£±¡¢£²£²Ç¯¤Î»°ÎÝÉôÌç¼õ¾Þ¼Ô¤Î²¬ËÜ¡Êµð¿Í¡Ë¤ÏÉé½ý¤Ë¤è¤ëÄ¹´üÎ¥Ã¦¤¬¶Á¤¡¢º£µ¨¤Î½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤Ï£µ£·»î¹ç¤Ç»Ä¤ê£±£±»î¹ç¤ËÁ´½Ð¾ì¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Í»ñ³Ê¼Ô¤Î¥é¥¤¥ó¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¡££²£´Ç¯¤ËÆ±ÉôÌç¤ÎÆ±¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿ºäËÜ¡Êµð¿Í¡Ë¤â¡¢ÂåÂÇ¶È¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¾å¤Ë½Ð¾ì¤â£µ£¸»î¹ç¤À¡£
¡¡£±£¸¡õ£²£³Ç¯¤Ë¼õ¾Þ¤·¤¿µÜºê¡Ê£Ä£å£Î£Á¡Ë¤Ï£¹£µ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ººö¿ô¤Ïº´Æ£µ±¤ò¾å²ó¤ë¡Ö£¸¡×¡£¿ô»ú¤Î¾å¤Ç¤â¡¢º´Æ£µ±¤Î½éÁª½Ð¤ËÊª¸À¤¤¤¬¤Ä¤¯Í¾ÃÏ¤Ï¾¯¤Ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¹¶¼é¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÄºÅÀ¤Þ¤Ç¤±¤ó°ú¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ£¸¤Ï¥»¤Î£Í£Ö£ÐºÇÍÎÏ¸õÊä¡£¥¥ã¥ê¥¢£´Ç¯¤ÇÌµ´§¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿£²£¶ºÐ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÁí¥Ê¥á¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£