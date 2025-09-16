「秋服まだ着れない、、」→【ZARA】の「ボルドー色バッグ」でオシャレ先取り♡

厳しい残暑が続き、秋服を着るにはまだ早い……。そんな今の時期にぴったりなのは、熟成したワインのように深みのある「ボルドー色」。今回は【ZARA（ザラ）】から、秋ムードを高めながら、おしゃれ度アップも狙えるボルドー色のバッグをご紹介。トレンド感のある横長クラッチバッグや個性的なデザインに惹かれるショルダーバッグなど、夏 → 秋のシフトコーデに活躍しそうなボルドー色バッグをぜひチェックしてみて。

オシャレも季節も先取りできるクラッチバッグ

【ZARA】「編み込みバッグ」＜ボルドー＞\7,990（税込）

トレンド感のあるスタイルを楽しめる、横長シルエットが特徴のクラッチバッグ。繊細な編み込みデザインが洗練された印象も与え、サッと持つだけでスタイリッシュに決まるのが魅力。Tシャツとデニムのシンプルな夏コーデにプラスワンすれば、おしゃれ度も秋ムードも一気に高まりそうです。

一点投入で秋を先取りできるビッグクラッチ

【ZARA】「クラッチバッグ、ストラップ付き」＜ボルドー＞\6,590（税込）

封筒型の大きめサイズが目を引くバッグ。収納力も備わった存在感抜群のボルドー色バッグは、一点投入するだけでコーデを秋っぽくシフトできそう。華奢なストラップ付きで、ショルダーバッグとしても使える2WAY仕様なので、気分やファッションに合わせて使い分けられます。

ワンランク上のおしゃれを楽しめる個性派デザイン

【ZARA】「フリンジショルダーバッグ」＜ボルドー＞\3,950（税込・セール価格）

今季トレンドのフリンジを装飾したショルダーバッグ。クラックテクスチャー加工を施したヴィンテージ調のデザインにより、こなれた雰囲気で持てそう。ちょっぴりハードなバッグは、甘いワンピコーデやフェミニンなスカートコーデにピリッとスパイスを与えたいときにもぴったり。

使い勝手がよく実用性も備わったハンドバッグ

【ZARA】「ステッチミニシティバッグ」＜ボルドー＞\ 3,590（税込・セール価格）

クラシカルなトップハンドルバッグは、秋を先取りしながらコーデも格上げできそう。シンプルなデザインなので、キレイめにもカジュアルにもテイスト問わず合わせやすそうです。取り外し可能なショルダーストラップ & インナーポーチ付きと、実用性が備わっているのも嬉しいポイント。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i