東京世界陸上第3日

陸上の世界選手権東京大会第3日が15日、国立競技場で行われた。男子棒高跳び決勝で、アルマント・デュプランティス（スウェーデン）が6メートル30の世界新記録をマークして3連覇を達成。五輪も含めると世界大会で5連覇となった。

6メートル15で3連覇を決めた絶対王者は、世界新記録の6メートル30にバーを上げた。

1回目、2回目は惜しい跳躍ながらバーが落下。最終3回目のアタック、人類で最も高く舞った。バーは揺れたものの、落ちることなく新記録が誕生。国立に大歓声が降り注ぎ、デュプランティスは雄叫びを上げた。

客席の婚約者デザイア・イングランダーさんを抱きしめ、熱烈キスを交わす姿にネットも感動。Xには様々な声が上がった。

「公然キス？の中でいちばん良かったドラマすぎる」

「デュプランティスの恋人とのキスが映画すぎた」

「デュプランティス世界記録更新後のキスシーン美しすぎて、他人のキス見て一番感動したかもしれない」

「デュプランティス、奥様との抱擁とキスで泣いた?！ 感動した?！ あんな感動的なキスは初めて見た〜」

「デュプランティスと奥様のハグ＆キス美しすぎる」

2021年東京五輪から世界大会で負けなしの進撃を続ける25歳。世界新記録は自身14度目となった。



（THE ANSWER編集部）