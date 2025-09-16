世界選手権東京大会第3日

陸上の世界選手権東京大会第3日は15日、国立競技場発着のコースで争う男子マラソンを行い、42.195キロ走った末に2時間9分48秒の同タイムという衝撃の結末となった。アルフォンスフェリックス・シンブ（タンザニア）が制し、アマナル・ペトロス（ドイツ）が銀メダル。決着の瞬間を伝えた米放送局も、まさかの展開に衝撃を隠せなかった。

国立競技場に戻り、トラック勝負に持ち込まれた金メダル争いは、先にスパートしたペトロスが先頭で最後の直線へ。ただシンブもあきらめずに猛追すると、並んでゴールに飛び込んだ。2時間9分48秒の同タイムだったが着差ありで、軍配はシンブに上がった。

レースを中継した米放送局「NBC」のストリーミングサービス「ピーコック」の実況は「ペトロスが歯を食いしばる！ シンブが追い上げてきた！ その差が縮まるぞ！」とゴール直前の競り合いに興奮。同時に2人が飛び込むと「WOW！ 42.195キロを走った末に金メダルは写真判定が必要です！」と驚いた。

解説も「短距離スプリンターのようなフライングで始まったマラソンは、中距離種目のような結末で写真判定フィニッシュになりました！ なんてことでしょうか！」と衝撃を受けており、「シンブは決してあきらめませんでした」と逆転の金メダルを称賛した。世界陸連によると、100分の1秒単位で「0秒03」の差だった。



