◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ３―０巨人（１５日・横浜）

巨人・田中将大投手（３６）の日米通算２００勝達成は持ち越しとなった。ＤｅＮＡ戦に先発し、丸やキャベッジの好守にも助けられながら５回まで無失点。しかし、０―０の６回に石上に右越え２点二塁打を許し、６回２失点で３敗目。試合後、阿部監督が中５日で２１日の中日戦（バンテリンＤ）に先発させることを明言した。直接対決２連戦に連敗したチームは８月２日以来４４日ぶりの３位転落。残り１１試合、２位でのＣＳ本拠地開催へ負けられない戦いが続く。

祈りはわずかに届かなかった。惜しくもグラブの先に収まらなかった打球を見て田中将がしゃがみ込んだ。両軍先発が譲らず０―０で迎えた６回。２死一、二塁から石上にスプリットを振り抜かれ、右越えに決勝２点二塁打を許した。移籍後最長６回を投げきるも、２００勝はお預けとなった。

「もっと低めに投げきりたかった。（先発の役目を果たした？）そうは思わないです。負けているので」

自己評価は厳しかったが、６回５安打２失点。加入後８試合目で初、楽天時代の２３年９月２５日以来２年ぶりのクオリティースタート（６回以上自責３以下）をクリアした。５回２死満塁では丸が、６回先頭ではキャベッジがスーパープレー。「バックの守り、素晴らしいプレーがたくさんあった。それにもり立ててもらいながら」と感謝した。

直球は１４５キロ前後ながら４回までに内野ゴロ８つ。徹底したコース勝負でバットの芯を外した。一方、ここまで５戦連続で登板中に内野手がエラー。以前は失点につながることが多かったがこの日は違った。４回、泉口の失策直後にオースティンを三ゴロ併殺。厳しく内を突いてから外のスライダーで封じ、後輩のミスをカバーした。「いい形で凡打を打たすことができた」。テンポアップも意識して５回まで６９球でまとめてゲームメイクした。

前回８月２８日の広島戦は走者を置いてから踏ん張れず２回５失点ＫＯ。ファームでの２週間はセットポジションの改善に注力した。久保巡回投手コーチから教わった「右の軸足を潰さない体重移動」が無走者時のノーワインドアップではできるのにセットになると感覚が変わってできていなかった。水球を例に「体が水面の上にこないと手は自由に使えない。つまり強い球を投げられない。軸足が沈む＝ズブズブ下にはまる。上半身の力が下に食われている」とコーチは指摘。セットでの投球比重をブルペンで増やし「簡単なことじゃないけど抑えるためなら」と動きを染みこませ、３回以外走者を背負いながら進化を示した。

現状１軍の先発は山崎、戸郷、森田、横川が奮闘するが赤星、グリフィン、西舘、井上らは２軍調整中。力投したベテランを阿部監督は評価し「名古屋で次、中５（日）で行ってもらう」と２１日・中日戦（バンテリンＤ）での起用を決めた。背番号１１も「勝つためにしっかり準備するだけです」。苦しむ投手陣に光が差す９０球。ここに来て投手陣最年長の存在感が増している。（堀内 啓太）