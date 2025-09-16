◆パ・リーグ オリックス０―５ソフトバンク（１５日・京セラＤ大阪）

恩人にささげる白星だった。ソフトバンクが３連勝で優勝マジックを１１にした。２０２０年９月１５日、当時３軍コンディショニング担当の川村隆史さんが遠征先で急死（享年５５）。命日のこの日、京セラＤの選手サロンには似顔絵入りＴシャツが飾られた。「昨日、（中村）晃とも話したけど、去年も（命日に）苦しい試合を勝った。勝利を報告できて良かった」と小久保監督がしんみり語った。

川村さんに新人時代から師事した中村の一打で主導権を握った。１点リードの３回２死一、三塁、右翼フェンス直撃の２点二塁打。「まだ元気でプレーできているのは川村さんのおかげかな。トレーニングもたくさん教えてもらいましたし。恩師の一人」と３５歳の４番打者。９月の月間打率は４割７厘と絶好調だ。

今は下位打線も、相手にとっては気が抜けない。６回には８番・海野が左前適時打。王会長から積極打法の助言を受けた直後、４日のオリックス戦（みずほペイペイ）から８試合連続安打の打率４割４分、８打点。「会長の指導から見違えるよう」と指揮官も驚く金言効果だ。

オリックス戦は８連勝で１５勝３敗２分けとなった。チームの貯金３１の内訳は交流戦でセ・リーグ相手に７、西武６、ロッテ５、日本ハム１で、オリックスの１２が飛び抜けている。残り１４試合中５試合を同カード１３連勝中の本拠地で戦う。最短優勝は２３日。お得意様相手にラストスパートを加速させる。（島尾 浩一郎）