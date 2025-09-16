◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神６―２中日（１５日・甲子園）

阪神・佐藤輝明内野手（２６）が９戦ぶりの３７号から２打席連発、５打点の大暴れで４０発が目前に迫ってきた。初回に左中間フェンス直撃の先制二塁打を放ち、迎えた３回１死一塁の第２打席。松葉の変化球を完璧に捉え、バックスクリーン右に運ぶ３７号２ラン。「コンタクトを意識して」というスイングで、メジャーでも上位の打球速度１８０キロをマークした。あっという間にスタンドに突き刺さる驚がくの一撃で虎党を喜ばせた。

さらに５回２死一塁の第３打席には、近藤の直球を左翼ポール際へ３８号２ラン。豪快な前打席とは打って変わって、右翼から左翼へ吹く甲子園特有の浜風に乗せる芸術弾。今季の覚醒を象徴するような２発だ。「あそこは、甲子園の一番入りやすいところ」。入団以来、苦しんできた“天敵”も味方につけた今季初の２打席連続弾に胸を張った。

昨年９月３０日に亡くなり、宮城県内でこの日、一周忌が行われた祖父・勲さん（享年８５）へささげる２発。「常にそういう気持ちはありますから」と敬老の日に、かみしめた。これで自己最多を更新する９６打点に到達。新人から５年目までの通算で４０６打点とし、長嶋茂雄の４０４打点を超えた。

チームは１２球団一番乗りで８０勝に到達。藤川監督は「２本とも素晴らしいホームランだったし、いい敬老の日になりましたね」と笑顔を見せた。プロ生活を阪神でスタートさせた選手では、８５年・掛布以来となる「４０発＆１００打点」も射程に捉え、「残り試合も楽しみながら、いけるところまでいきたい」。残り１１戦。ミスタータイガースの領域に進む。（直川 響）